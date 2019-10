Lüntz-Verletzung trübt Freude beim 1. FC Gievenbeck

„Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern“, gestand Benjamin Heeke am Montag. Dem Trainer des 1. FC Gievenbeck hatte nicht etwa das Nachspiel die Sinne auf das 3:2 gegen den SC Roland vernebelt. Der 35-Jährige bekam spontan nicht mehr auf die Reihe, wann der FCG zum letzten Mal dreimal dreifach in Folge punktete. „Es muss in der Aufstiegssaison 2017/18 gewesen sein“, mutmaßt er dann doch nach einiger Überlegung.

Was auch zu dem Schluss führte: „Es hat gedauert.“ Aber auch: „So macht es Bock. Die Jungs malochen.“ Und punkten. Derzeit aktuell und optimal. Nach dem zwischenzeitlichen 2:2 waren sie am Sonntag gegen den Tabellenführer nicht mit einem Remis zufrieden. „Die Jungs wollten gewinnen,“ gefällt Heeke die Einstellung. Die ist das eine, ein Führungstrio das andere. Lob gibt es für Nils Heubrock, Christian Keil und Eschhaus. „Unsere drei Alltagspräsidenten haben alles erreicht. Auch dreimal einen Umbruch erlebt. Aber sie gehen voran, bauen auf“, so Heeke.

„ Das ist ein zu hoher Preis für den Sieg. Das ist ein zu hoher Preis für den Sieg. “ FCG-Trainer Benjamin Heeke

Aufgebaut werden muss wohl aber auch Leon Lüntz. Bereits in Minute 14 schied er am Sonntag aus. Am Montag folgte die ernüchternde Diagnose: Kreuzbandriss. „Das ist ein zu hoher Preis für den Sieg. Zudem fühlte sich Leon nach den beiden Toren in Rödinghausen gerade bei uns angekommen“, kommentierte Heeke.

Dreimal in Serie hat auch Concordia Albachten gewonnen. Seit vier Spielen ist der Bezirksliga-Aufsteiger zudem ungeschlagen. „Wir waren auch vorher schon konkurrenzfähig. Nur jetzt belohnen sich die Jungs eben“, freut sich nicht nur Trainer Jens Truckenbrod, der gleichzeitig den bisherigen Verlauf ins rechte Licht rückt. Beide Bestmarken können bereits am Donnerstagabend (19.30 Uhr) ausgebaut werden. Gegen den SC Greven 09. Gegen den wochenlangen Tabellenführer und selbst ernannten Aufstiegsanwärter? – Immerhin dürfte der angeschlagen an die Hohe Geist reisen, kassierte er gegen die SG Telgte eine schmerzhafte wie kuriose Niederlage. Trotz 30 Minuten gleich in doppelter Überzahl mussten die Nullneuner das 1:2 hinnehmen.

Westfalia verkürzt Rückstand auf den Spitzenreiter

Perfekt verlief auch der Spieltag aus Sicht von Westfalia Kinderhaus. Nicht nur, dass sich die Elf gut erholt von der Derbyniederlage gegen Roxel (1:2) zeigte und 5:1 in Dorsten-Hardt gewann. Da gleichzeitig auch der Werner SC in Deuten (0:3) stolperte, verkürzten die Spieler von Trainer Marcel Pielage den Rückstand auf den Tabellenersten auf zwei Zähler. Doch der Coach mahnt: „Es nützt nichts, auf andere zu gucken. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen.“ Die sehen am Sonntag ausgerechnet eben RW Deuten auf der Großen Wiese als Gast. Bis dahin herrscht dort gute Laune wie in Gievenbeck und Albachten.

Anders die Stimmungslage bei Borussia Münster. Den Neuling ereilte nicht nur die zweite Saisonniederlage. Mit 2:7 fiel die in Wettringen derbe und in der Höhe überraschend aus. Platz eins ging indes durch den Grevener Patzer nicht verloren. Was dann auch wieder zum Spieltag passte.