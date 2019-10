Die neue Saison hat gerade begonnen mit dem erfolgreichen Auftritt der münsterischen SG-Schwimmer in Gladbeck am vergangenen Wochenende. Noch sind Ferien – und damit hält sich das Wettkampfgeschehen, nicht aber der Trainingsfleiß in Grenzen. Nicht mehr lange, denn vom 25. bis 27. Oktober reist der A-Kader zu den „Opera Swim Classics“ nach Wuppertal. Eine ebenso hochkarätig wie hoch dotierte Veranstaltung, die die Münsteraner da besuchen. Unter anderem ist Freistil-Weltmeister und Olympiasieger Anthony Ervin (USA) in Wuppertal zu Gast.

Bis dahin und darüber hinaus gilt, zweimal täglich zu trainieren: in Lüdinghausen morgens und in Münster nachmittags. „Keine leichte Aufgabe, wir fahren zurzeit mit doppelter Belastung“, sagt Chef-Trainer Jens Okunneck , der sich seit Kurzem der Unterstützung von B-Kadertrainerin Christina Behrendt sicher sein kann.

Den „Classics“ in Wuppertal folgen die Wettkampf-Höhepunkte mit NRW-Kurzbahnmeisterschaften für die jüngeren Athleten sowie den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Berlin Mitte November und den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften (DMSJ).

Ganz wesentlich dürfte das Abschneiden dabei auch für das nächste Jahr sein, wenn über die Vergabe der Landesleistungsstützpunkte entschieden wird. Zurzeit ist Münster ein solcher, der Bewerbung für 2020 geht jedoch noch ein Punktesystem voraus, das auch und unter anderem die sportliche Potenz berücksichtigt. Heißt: Je erfolgreicher die Schwimmer, umso wahrscheinlicher wird der Status eines Landesstützpunktes. „Wir wollen dabeibleiben und intensivieren derzeit unsere Kooperationen unter anderem mit Uni und UKM“, betont Okunneck.