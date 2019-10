Der nächste Nackenschlag für Preußen Münster beim 1:1 gegen SGS Großaspach

Das böse A-Wort wurde bei den Preußen bislang nicht ausgesprochen. A wie Abstiegskampf. Tut weh in den Ohren, sorgt für Kopfschmerzen. Bei allem Respekt dürfte ein Personaletat von knapp drei Millionen Euro in der Regel in der 3. Liga zu einer stressfreien Spielzeit genügen. Aber irgendwo gibt es einen gravierenden Systemfehler bei den Preußen.Ist der Kader nicht drittligatauglich? Wenn das so ist, dann wäre Sportchef Malte Metzelder gefragt und verantwortlich. Dieses Aufgebot trägt seinen Stempel. Wenn es nicht genügt, dann muss er alle Hebel in Bewegung setzen, damit in der Winterpause nachjustiert wird. Klamme Kassen? Dann muss Sportchef Metzelder zaubern. Doch wenn also die sportliche Qualität nicht genügt und Wintertransfers ausgeschlossen sind, dann wäre der Abstieg sehr wahrscheinlich.Holt Trainer Sven Hübscher das Maximum aus der Mannschaft heraus? Die letzten zwei Monate mit vier Punkten aus acht sieglosen Spielen sind kein gutes Zeugnis, nicht für die Spieler, nicht für den Trainer. Eine Eingewöhnungsphase wurde allen Beteiligten zugestanden, die Schonfrist ist vorbei. Nach einem Saisondrittel steigt der Druck. Ist der Kader gut genug, dann muss Hübscher zulegen. Jetzt! Sofort!Wissen alle, dass das Abstiegskampf ist? Die individuelle Einstellung ist in Ordnung, keiner lässt sich sichtbar hängen. Nur gab es nach der Partie Schuldzuweisungen von Spielern, einige hätten nach dem Platzverweis nicht mehr alles gegeben. Als Kollektiv überzeugt der SCP nicht, da kam Großaspach brachialer daher – so wie es sein muss. Und es fehlt jeder Funke, der vom Rasen zu den Zuschauern springt, der SCP fesselt nicht gerade seine eigenen Fans. Abstiegskampf angenommen? Bislang eher nicht.