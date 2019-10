Ergebniskrise beim VfL Wolbeck ? Nur vier Punkte aus den vergangenen fünf Spielen wurden den Münsteranern gutgeschrieben und auch am Sonntag kamen keine neuen hinzu. Mit 1:2 (0:0) unterlag der VfL der SV Ibbenbüren und rutschte nach der Niederlage gegen den Dritten auf den siebten Tabellenplatz zurück. Marvin Hagemann brachte die Gäste in der 49. Minute mit 1:0 in Führung, Julian Büchter (73.) machte „den Deckel drauf“. Sebastian Jakobs traf zwar noch zum 1:2 (83.) – zu spät aus Sicht des VfL.

Dessen Trainer Louis Fetsch war sichtlich angefressen von der Darbietung seines Teams. „Ibbenbüren hat viel mehr investiert. Ich bin richtig sauer“, sagte der Coach. Fetsch sah seine Mannschaft in puncto Laufbereitschaft und Zweikampfverhalten im Hintertreffen. „Das war viel zu wenig von uns“. Erst nach dem Anschlusstreffer setzte der VfL ansatzweise um, was in der Halbzeitpause besprochen wurde. Es reichte nicht gegen die gut aufgelegte ISV-Elf.

Wolbeck: Klein – Speckmann (62. Schroer), Bodin, Tegtmeier, Rehberg (76. Westhues) – Höppner, Frerichs – Thewes, Möllers (75. Lubitz), Vielmeyer (62. Jakob) – Gadau