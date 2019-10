Kein leichter Gang für Preußen Münster zum FC Ingolstadt

Der SC Preußen Münster findet sich auf dem fünften Platz wieder. Nicht in der aktuellen Tabelle, sondern in der sogenannten ewigen Tabelle der eingleisigen 3. Liga. Diese wurde in der Saison 2008/09 aus der Taufe gehoben, zur Spielzeit 2011/12 stieß der SCP als Meister der Fußball-Regionalliga West dazu.

Man darf mit Fug und Recht behaupten, dass die Adlerträger mittlerweile zum Inventar der Liga gehören. Nur der SV Wehen Wiesbaden, VfL Osnabrück, RW Erfurt und SpVgg. Unterhaching haben in der 3. Liga mehr Zähler als die Preußen über die Jahre gesammelt. Dem SCP sitzt dabei Hansa Rostock auf Platz sechs im Nacken, beide Clubs bestreiten aktuell ihre neunte Saison in der 3. Liga.

Natürlich soll auch eine zehnte folgen, zumindest in Münster. Die Pläne in Rostock sind da ungleich höher gesteckt, man will möglichst in naher Zukunft in die 2. Bundesliga aufsteigen. Davon sind die Preußen im neunten Drittliga-Jahr in Folge fast schon Lichtjahre entfernt. Das Team von Trainer Sven Hübscher gönnt sich gerade den zweitschlechtesten Saisonstart der Drittliga-Zugehörigkeit. Nur in der Saison 2016/17 war der SCP als Schlusslicht nach zwölf Spieltagen mit acht Pluspunkten schlechter ­platziert. Damals übernahm Benno Möhlmann von Horst Steffen den Trainerposten.

Positive Serie drigend nötig

Aktuell hat der SCP drei Zähler mehr gesammelt, genau elf, am Samstag steht das schwere Auswärtsspiel in Ingolstadt an. Eigentlich müssen die Preußen mal wieder siegen, eine positive Serie starten, es steht Klassenkampf in Liga drei auf dem Programm.

Über die Jahre betrachtet, wenn man die Saison 2012/13 unter Pavel Dotchev mit 72 Punkten ausnimmt, sammelte der SCP im Durchschnitt rund 51 Punkte je Saison. Fehlen also noch 40 Zähler aus den ausstehenden 26 Punktpartien. Das ist eine ambitionierte Aufgabe für Coach Hübscher und seine Schützlinge.

► Fridolin Wagner ist der erste Preußenspieler in dieser Saison, der nach der fünften Verwarnung eine Partie aussetzen muss. Wagner war beim 1:1 gegen Großaspach verletzungs­bedingt in der 86. Minute vom Feld gegangen. In der Vorsaison war es Kevin Rodrigues Pires, der sich am zwölften Spieltag eine Gelb-Sperre einfing. Zudem steht der bislang vier Mal verwarnte Mauric Litka vor einer Spiel-Sperre.