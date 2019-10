Zweiter Punkt im zwölften Spiel. So nahe wie am Sonntag gegen die Spielvereinigung Emsdetten war die zweite Mannschaft des 1. FC Gievenbeck in dieser Saison noch nicht. 2:2 endete das Bezirksligaspiel. „Das ist sehr schade. Wir hätten heute den Sieg wirklich verdient gehabt“, sagte Michael Füstmann , der Trainer des Tabellen-Schlusslichts.

Der FCG zeigte eine gute Partie, vor allem in der Defensive. Nach 20 Minuten war er voll in der Partie und nahm das Heft in die Hand. Kurz vor der Pause wurden die Gievenbecker Bemühungen dann auch belohnt. Ein direkt verwandelter Freistoß durch Niklas Leser führte zum 1:0.

Ein Ballverlust führte zehn Minuten nach Wiederanpfiff zum Ausgleich. Emsdetten bedankte sich in Person von Benjamin Leifeld. Doch Gievenbeck blieb am Drücker und kam in der 64. Minute durch Stürmer Stefan Bischoff zur abermaligen Führung. Der erste Saison-Dreier war nun greifbar, mehrfach hatten die Hausherren erstklassige Chancen zum entscheidenden Treffer. „Da hätten wir noch einmal zuschlagen müssen“, so Füstmann. Es kam schließlich wie so oft im Fußball. Sieben Minuten vor dem Abpfiff kassierte der Tabellenletzte das 2:2. Torschütze war Leon Veltrup.

FCG II: Lardi – Bensmann, Seferovic, Bergmann, Lardi – Dona, Kurk, Leser, Goni (79. Cisse) – Bischoff, Leisgang