Die Preußen-Zweite findet in der Oberliga einfach nicht zurück in die Spur. Mit dem 1:3 (0:0) beim ASC 09 Dortmund blieb es bei der mageren Ausbeute von nur einem Sieg in den vergangenen sechs Spielen – Platz zehn.

In der ersten Halbzeit hielten sich die Preußen lange schadlos, spielten sich einige gute Chancen heraus, ehe Pierre Szymaniak in der letzten Spielminute doch noch für Dortmund traf. „Wir hatten eine gute Anfangsphase“, schilderte Preußen-Trainer Sören Weinfurtner , dass auch sein SCP gute Einschussmöglichkeiten hatte: Ousman Touray und Lukas Frenkert vergaben jedoch.

Der 0:1-Rückstand traf die Münsteraner keineswegs ins Mark, doch die Aufholjagd zu Beginn des zweiten Durchgangs mündete im Dortmunder 2:0 durch Kevin Brümmer (59.). Zwar brachte Nils Buchardt die Preußen durch einen verwandelten Elfmeter (Foul an Özmen) auf 1:2 heran – es war Burchardts vierter verwandelter Strafstoß im vierten Versuch. An der Niederlage änderte der Treffer aber nichts mehr, zumal die Dortmunder noch nachlegten: Moritz Isensee traf fünf Minuten vor Schluss zum Endstand. „Das Ergebnis geht so in Ordnung“, analysierte Weinfurtner. Keine Entschuldigung, aber eine Erklärung: „Auf dem tiefen Platz haben wir in manchen Szenen zu kompliziert gespielt“, sagte der Coach. Und: „In der Wahl der Mittel haben wir zu oft die falsche Entscheidungen getroffen“.

SCP II: Dedovic – Woitaschek, Burchardt, Rüschenschmidt – Ströker, Klann (71. Lackmann), Frenkert (61. Duarte) – Deiters, Remberg – Touray (46. Wegmann), Özmen