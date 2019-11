Eine große Krise bei den WWU Baskets Münster auszurufen, ist sicher nicht angebracht. Okay, das 76:86 bei dem Dresden Titans bedeutete die zweite Niederlage am Stück. Das gab es in der Hauptrunde der 2. Bundesliga Pro B zuletzt im Oktober 2018, danach blieb das Team von Trainer Philipp Kappenstein nur im Playoff-Finale gegen Bayer Leverkusen doppelt sieglos.