Von Preußen nach Braunschweig – Wiebes Neustart ist gelungen

Vermutlich hätte auch Martin Kobylanski vor seiner Rückkehr nach Münster spannende Dinge zu erzählen. Allein schon, weil er in der vergangenen Saison in zwei Spielen (3:0, 3:3) fünfmal für die Preußen gegen die Eintracht traf und die Seiten gewechselt hat. Doch in Abstimmung mit der Medienabteilung seines neuen Clubs hat der 25-Jährige entschieden, vor dem Duell am Montag zu schweigen.

Er lässt aber ausrichten: „Mir geht es bestens.“ In Braunschweig feierte der Pole einen Traumstart (vier Tore in den ersten zwei Partien, drei davon zum Auftakt in Magdeburg), ist auch jetzt mit sechs Treffern und fünf Assists bester Schütze und Scorer der Niedersachsen. Im September war Kobylanski, den in Münster alle höflichen Kerl in Erinnerung haben, für eine Partie suspendiert – die Gründe blieben intern. Für den SCP machte der Standard-Spezialist in 89 Spielen 27 Tore, zwölf davon in der letzten Saison.