"Bailando" und noch ganz viel mehr

Der Jugend-Sportvereinspreis der Stadtwerke ging in diesem Jahr an Wasser+Freizeit Münster (Platz eins/1000 Euro), die TG Münster (Zweiter/600 Euro) und den BSV Roxel (Dritter/400 Euro), die sich alle bei der Integration von Kindern und Jugendlichen engagieren. W+F tut das etwa mit einem Schwimmkurs, aber auch die Eltern der Teilnehmer stehen im Fokus. Die Hilfe geht dabei weit über den Sport hinaus. Die TG fördert junge Geflüchtete gezielt im Leistungssport in ihren angestammten Disziplinen, auch im finanziellen Bereich. In Roxel beginnt das Angebot bereits in der Kita. Der Verein versucht die Kinder früh für eine Sportart zu begeistern. "Leuchtturmprojekte" nannte der SSB-Vorsitzende Michael Schmitz, der die Verleihung vornahm, den Einsatz der Clubs.