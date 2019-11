Auch BW Aasee schaffte es nicht, dem ungeschlagenen Spitzenreiter RC Sorpesee ein Bein zu stellen. Im Sauerland unterlagen die Blau-Weißen mit 0:3 (19:25, 26:28, 21:25) – eine Niederlage, „die so in Ordnung geht“, wie Trainer Kai Annacker erklärte. In den Abschnitten eins und drei leistete sich Aasee in der Summe zu viele Aufschlagfehler, um mit den sonst häufig effektiven Angaben den Gastgeber zu gefährden. Im zweiten Durchgang aber passte es, Aasee ließ sich auch nach der Unterschenkel-Verletzung von Blockerin Marie-Christin Walker beim 17:19 sowie dem 21:24 nicht aus dem Konzept bringen und hatte seinerseits Satzball. Den nutzten die Münsteranerinnen, bei denen Blockerin Pia Schulte-Döinghaus zur wertvollsten Spielerin ernannt wurde, nicht. So setzte sich Sorpesee am Ende in 75 Minuten durch – Saisonsieg Nummer acht.