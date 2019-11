Wolbeck in Burgsteinfurt unter Wert geschlagen

Münster -

So schlecht präsentierte sich der VfL Wolbeck am Sonntag beim SV Burgsteinfurt nicht. Dennoch stand am Ende eine 1:4-Niederlage für die Münsteraner, die gerade vor der Pause gegen den zuletzt etwas kriselnden Favoriten eine gute Leistung zeigten.