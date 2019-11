Aufgebracht der eine, abgeklärt der andere. Alles eine Frage des Endstands. Während André Kuhlmann , Trainer von BW Aasee , ein ordentliches Spiel „gegen eine destruktive Truppe“ gesehen hatte, das seine Mannschaft „nie verlieren“ durfte, bescheinigte Jens Truckenbrod (Concordia Albachten) allen Akteuren keine überragende Vorstellung („Es war kein gutes Bezirksliga-Spiel“). Er nahm aber die drei Punkte gerne mit. „Uns fehlen zwölf Stammspieler, und wir spielen den Gegner an die Wand. Leider versieben wir reihenweise unsere Torchancen“, echauffierte sich Kuhlmann nach der 1:2 (0:1)-Heimniederlage gegen den Tabellennachbarn im Derby. Sein Kollege wollte die Partie nicht unbedingt länger analysieren, nur so viel: „Wir haben einen wichtigen Sieg errungen, der uns in der Tabelle etwas Luft verschafft. Das ist gut, egal wie er zustande gekommen ist.“

Die Gäste durften bereits nach vier Minuten jubeln, als Fabian Jülkenbeck BWA-Keeper Leon Berkemeyer mit einem gekonnten Heber überwand. Für die Hausherren hätte es nicht schlechter beginnen können. Dennoch erspielten sie sich in der Folgezeit einige Chancen, die aber ausnahmslos sang- und klanglos vergeben wurden. Nur gut für Aasee, dass Lennart Marten kurz vor der Halbzeit im allerletzten Moment vor dem einschussbereiten Joshua Roth klärte. Sonst hätte es schon vor der Pause für die Blau-Weißen ziemlich düster ausgesehen. Nach dem Wechsel blies der Gastgeber zum Sturmlauf, der zuerst reichlich uninspiriert wirkte und später mit der Brechstange vorgenommen wurde. Erst recht, als Lars Zymner nach 61 Minuten der zweite Treffer für Albachten gelungen war. „Ich will jeden Ball im Strafraum sehen, hoch rein und dann ran“, lautete Kuhlmanns Anweisung, der sein Team fortan ungebremst nachkam. Eine solche Aktion führte zum Anschlusstreffer durch Robin Schulte (79.), mehr war aber nicht drin.

„Mit unserem Abschluss bin ich nicht zufrieden“, erklärte Kuhlmann – während Kollege Truckenbrod die Glückwünsche der mitgereisten Concordia-Fans entgegennahm.BWA:Berkemeyer – Marten (78. Hermening), Andro (20. Henning), Schäfer – Bruckmann, Schulte, Bergmann, Bartelink (86. Hartmann) – Ciuraj, Weitzel (54. Hülsmeier)Concordia:Jonitz – Sladek, Roth, Heimsath, Krasniqi – Nübel (68. Fröhning), Jülkenbeck, L. Atalan, M. Atalan (46. Rehne) – Zymner, Leinkenjost (72. Agirman)