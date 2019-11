Als „knackig“ bezeichnet Kai Annacker das bevorstehende Wochenende. Gleich zweimal sind der Coach und seine Volleyballerinnen von BW Aasee in der 3. Liga West gefordert, innerhalb von nur 20 Stunden stehen das Derby gegen den VC Olympia Münster (Samstag, 20 Uhr) sowie die Partie gegen den Tabellenzweiten MTV Hildesheim (Sonntag, 16 Uhr) an.

Zwei schwere Aufgaben für den Drittletzten der Tabelle, der um den Anschluss an das Mittelfeld kämpft. „Und um den zu halten, sollten wir punkten. Das ist möglich, wenn wir uns schlauer anstellen als in Sorpesee“, sagt Annacker. Im Sauerland gab es vor Wochenfrist ein 0:3 beim Spitzenreiter. Abgehakt, denn die Vorbereitung auf den Doppelpack lief zufriedenstellend.

Dass sich seine Mannschaft steigern muss, um am Sonntagabend nicht mit leeren Händen dazustehen, ist aber auch klar. „Das werden zwei interessante Begegnungen, in denen wir gut spielen müssen, um zu punkten. Aber es ist für uns möglich, etwas mitzunehmen“, so Annacker, den das knappe 2:3 des VCO in Sorpesee nur einen Tag nach der dortigen BWA-Niederlage nicht überraschte. „Das habe ich sogar getippt. Es war klar, dass der VCO gut ist. Vielleicht aber ist das Team zu so einem frühen Zeitpunkt noch nicht so weit wie zum Ende der Vorsaison“, sagt Annacker, der wohl auf Mittelblockerin Marie-Christin Walker (Sprunggelenk) verzichten muss. Pia Schulte-Döinghaus, Anna Walke sowie Amelie Strothoff geben dem Coach aber durchaus Optionen für die Mitte.

Dabei wird das Derby für Strothoff und auch für Nikola Schmidt eine besondere Note haben. Das BWA-Duo, das per Doppelspielrecht auch für Blau-Weiß antreten darf, gehört zum hoch veranlagten Talente-Ensemble des Bundesstützpunkts, trainiert und übt regelmäßig mit der Truppe von Justin Wolff. „Es wird für die beiden interessant. Mal sehen, wie sie reagieren“, sagt Annacker mit Blick auf das Duell von Strothoff und Schmidt mit ihren Mitspielerinnen.

Ob sie taktische Geheimnisse verraten? Das bleibt ein Geheimnis. Fest steht, dass beide am Stützpunkt große Fortschritte machen, nicht erst seit Kurzem sind Schmidt (Außen-Annahme) und Strothoff Nachwuchs-Nationalspielerinnen. „Sie entwickeln sich prächtig“, lobt Wolff. Schmidt so gut, dass sie seit vier Partien bei Aasee zur Startformation gehört. „Der Vorteil ist, dass wir Nikola kennen und uns nicht von ihrer Stärke und Souveränität überraschen lassen“, sagt Wolff, der seine Schützlinge auf einem guten Weg sieht – trotz bislang drei Niederlagen (2:3 beim USC II, 1:3 in Bremen, 2:3 in Sorpesee). „Natürlich wollen wir gewinnen. Aber wichtig ist, dass wir die Dinge im Spiel umsetzen, die wir im Training erarbeiten. Dann bin ich zufrieden.“

Ob es dann bei BWA zum ersten Sieg reicht, hängt auch ein wenig mit Schmidt und Strothoff zusammen.