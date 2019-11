Max Becker vom Boxzentrum Münster steht im Finale der internationalen deutschen U-18-Meisterschaften in Köln. In der Vorschlussrunde des Fliegengewichts gewann das Talent deutlich mit 5:0 gegen Gologha Haddi (BC Traktor Schwerin). „Er war noch besser als im Viertelfinale“, sagte sein Coach Farid Vatanparast. Um den Titel kämpft Becker nun gegen Francesco Messineo (Bruchsal). „Wenn er das umsetzt, was wir ihm mitgeben, kann er auf jeden Fall gewinnen“, so der Trainer. Mit Bronze zufrieden geben muss sich Stallkollege Mohamed Siala . Als jüngster Teilnehmer im Leichtgewicht unterlag er im Halbfinale trotz zweier gewonnener Runden unnötig gegen Nabil Safai (München). Eine Verwarnung kostete ihn letztlich den Sieg.