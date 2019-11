Nicht oft fällt die Aufarbeitung einer Niederlage so positiv aus, wie bei der von Westfalia Kinderhaus beim TV Verl . Am Ende hieß es 30:27 (17:13) für den Tabellenführer. Aber Sebastian Dreiszis interessierte das nackte Zahlenspiel nur am Rande. „Wir haben bis zum Schluss mitgehalten, waren auf Tuchfühlung“, ordnete der Coach die 60 Minuten ein, ehe er ergänzte: „Das war unsere beste Saisonleistung – beim Tabellenführer!“ Selbst eine Überraschung lag in der Luft. Doch in der Endphase, als die Nordmünsteraner bis auf zwei Treffer aufgeschlossen hatten, agierten sie zu überhastet. Der TVV zog auf drei Tore davon. „Dennoch haben wir 50 Minuten ordentlich gespielt, in der Deckung gut gestanden“, blieb Dreiszis, der auf Tobias Berger, Stephan Dittrich und Hagen Müller verzichten musste, positiv: „Für das nächste Spiel müssen wir diese Leistung einfrieren.“– Tore: D. Honerkamp (5/2), Limke (5), Spreer (4), M. Honerkamp (3/2), van Heeck (3), Würthwein, Leenings, Siering (je 2), Schulz