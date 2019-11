Beachtlich, beachtlich – Borussia Münster beendet die Hinrunde punktgleich mit Spitzenreiter SC Greven 09 . Der Neuling demonstrierte auch ohne Chefcoach Yannick Bauer und Ex-Profi Pascal Koopmann, die in Helsinki Urlaub machen, seine ganze Klasse. Das 4:0 (3:0) gegen den SV Wilmsberg entsprang einer überaus reifen Leistung, gerade vor der Pause.

„Wir haben unsere DNA durchgebracht, viel flach gespielt, aber auch mal das Stilmittel des langen Balles gewählt“, sagte Co-Trainer René Aguiar. „Die erste Hälfte war sensationell, in der zweiten haben wir dann nicht mehr vernünftig hinten aufgebaut. Aber unsere Halbserie war einfach grandios.“ Mit Freude registriert der Aufsteiger, dass er zwischen all den prominenten Namen vorne mitmischt.

Die Gäste am Sonntag waren alles andere als Laufkundschaft, sie zeigten sich wehrhaft, aber auch mit guter Spielanlage. In Durchgang eins hatten sie ganz zu Anfang (Niklas Thoms/1.) und ganz zum Ende (Ricardo Bredeck/45.) dicke Chancen, dazwischen waren sie auch öfter am Ball – aber die Borussen zauberten sich eine klare Führung zurecht. Das 1:0 war für Bezirksliga-Verhältnisse ein Gemälde aus Lauffreude, Übersicht und Technik. Manoel Schug lief die Borghorster doppelt an, erzwang so den Ballgewinn. Tim Hermann flankte butterweich in den Sechzehner, wo Leonard Mikowsky per Direktabnahme das Sahnehäubchen draufsetzte (24.). Beim 2:0 verlud Schug SVW-Keeper Frederik Teupen per Kopfball-Bogenlampe nach Tim Gimbels Flanke (30.). Und beim 3:0 startete Hannes John ein unwiderstehliches Solo quer durch den Strafraum – seine Hereingabe köpfte Mikowsky an die Latte, den Abpraller drückte Schug aus kurzer Distanz im zweiten Anlauf über die Linie (44.).

Nach der Pause ließen die Münsteraner zu viele Standards zu, gerieten kurzzeitig unter Druck, doch die nie aufsteckenden Wilmsberger kamen nur zu einer echten Chance durch einen Kopfball von Marius Wies (79.). Da hatten sie sich selbst schon dezimiert, Niclas Ochse hatte für eine Tätlichkeit am aufbrausenden Kevin Landas Rot gesehen (65.). Lucas Ta, der zuvor schon einmal an Teupen gescheitert war (63.), hielt in der Nachspielzeit die Fußspitze in einen John-Schuss – der Endstand (90.+1).Borussia: Oluts – Gimbel, Finger, Hupe, Landas (82. Ebong) – Hermann, John – Kovacevic, Ta, Mikowsky (61. Ueberfeld) – Schug (85. Gauchan)