Vor Abpfiff stand ein „Dreier“ auf dem Wunschzettel, nachher waren alle auch mit einem Punkt einverstanden. 2:2 endete am Sonntag die Partie zwischen Cheruskia Laggenbeck und BW Aasee . „Im Gegensatz zu den vergangenen Wochen haben wir nicht gut gespielt“, sagte Aasees Trainer Andre Kuhlmann .

Sehr wohl aber bewies seine Mannschaft Moral. Maximilian Picht machte mit seinen Toren (73., 86.) den 0:2-Rückstand durch Fabian Harte (20.) und Joel Manchen (59.) wett. Beim Ausgleich war der Gastgeber in Unterzahl (Rot gegen Felix Stehr/81). Am Ende hatte Aasee sogar Chancen zum Sieg. „Beinahe hätten wir das Spiel wirklich noch komplett gedreht“, so Kuhlmann.

BWA:Berkemeyer – Märten, Schäfer, Henning (70. Knabbe) – Bergmann, Schütz (46. Bruckmann) – Bartelink (46. Zilligen), Gaese, Schulte, Ciuraj (73. Hermening) – Picht