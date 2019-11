Es ist gerade einmal Ende November, da ist in der 3. Liga West schon Halbzeit für die Volleyball-Talente vom Bundesstützpunkt. Der Sonderstellung, nach der der VC Olympia Münster nur die Hälfte aller Partien und diese auswärts bestreitet, geschuldet, hat der Nachwuchs bereits jetzt Winterpause. Allerdings nur auf den Liga-Alltag bezogen, die Beine hochlegen werden die Schützlinge von Trainer Justin Wolff bis zur nächsten Begegnung am 26. Januar gegen den SC Union Emlichheim II gewiss nicht.

Es wartet ein abwechslungsreiches Programm, das schon am Dienstag mit dem Trip ins Leistungszentrum des belgischen Nachwuchses beginnt. „Wir nehmen diese Chance gerne wahr, nachdem die ursprünglich früher geplante Reise erst abgesagt wurde. Es gibt uns die Möglichkeit, taktische Dinge einzustudieren, die im Alltag mit Schule und Training nicht immer einfach in die Einheiten einzubauen sind“, sagt Wolff, der mit den ersten 50 Prozent der Spielzeit und seinem Einstieg als neuer Coach am Stützpunkt sehr zufrieden ist. „Knapp vier Monate nach dem Trainingsstart können wir festhalten, dass wir stetig Schritte – mal kleinere, mal größere – nach vorne machen. Nimmt man einmal das Aasee-Spiel raus, sind von Spiel zu Spiel Steigerungen zu sehen, die Mädels setzten die im Training erarbeiteten Dinge auf dem Feld um“, erklärt Wolff losgelöst von Resultaten, die in der Ausbildungsmannschaft naturgemäß zweitrangig sind.

Doch auch wenn die Entwicklung der Talente (Jahrgänge 2001 bis 2005) im Vordergrund steht, tun nach den Punktgewinnen zuvor beim USC II und Spitzenreiter Sorpesee (jeweils 2:3) die beiden Siege vom Wochenende in Bonn (3:0) und Hörde (3:1) gut. „Alle haben ihre Einsatzzeiten bekommen, wir konnten durchwechseln. Das zeigt, wie gut unser Kader besetzt ist, es gibt keine Spielerin, die hinterher hängt. Wir entwickeln uns als Mannschaft gut, auch wenn wir noch nicht da sind, wo wir hin wollen“, sagt Wolff.

Daher heißt es weiter: arbeiten, arbeiten, arbeiten – auch in der vorzeitigen Liga-Pause. Bis zum 20. Dezember läuft das Training, am 2. Januar bittet der Coach zum Jahresauftakt. Auf einen Teil – zehn VCO-Spielerinnen um Mia Kirchhoff oder Ammely Meis stehen für einen Lehrgang (inklusive Testspiele) der U-17-Nationalmannschaft auf Abruf – warten womöglich noch internationale Aufgaben vor Weihnachten und über den Jahreswechsel. Langweilig wird es den Teenagern also nicht bis zum Start in ihre Rückrunde, in der bis zum 14. März sechs weitere Aufgaben anstehen.