Als das Spiel aus war, reckten Gievenbecks Spieler die Arme zur Hallendecke. 3:1 (25:17, 25:17, 22:25, 25:19) gewann der TSC am Samstagabend gegen die DJK Delbrück. Es war ein beeindruckendes Signal im beinharten Abstiegskampf. Vielleicht wird dieser Erfolg über die favorisierten Ostwestfalen noch einmal sehr wertvoll.

Mit dem Sieg unterstrichen die jungen Münsteraner ihre rasante Entwicklung. Und Trainer Axel Büring klatschte begeistert Beifall. „Ich bin mächtig stolz“, sagte er später, „auf diesem Niveau habe ich meine Mannschaft noch nicht spielen sehen.“

Vermutlich war auch Delbrück beeindruckt vom Startwirbel des TSC. Sehr deutlich dominierte Gievenbeck die Sätze eins und zwei. „Von Delbrück habe ich in dieser Phase nicht viel gesehen. Ich glaube, sie waren ziemlich beeindruckt“, so Büring.

Erst im dritten Satz meldeten sich die Gäste an. Der Anschluss zum 1:2 schreckte die Münsteraner allerdings nicht. Im vierten Durchgang fand der TSC wieder zurück und hielt die Zügel fest in der Hand. „Harte Trainingsarbeit zahlt sich aus. Wenn es uns gelingt, die Klasse zu halten, haben die Jungs eine richtig gute Zukunft“, konstatierte der TSC-Coach. Libero Konstantin Holtstiege wurde zum wertvollsten Spieler seiner Mannschaft gewählt. „Das freut mich für ihn. An diesem Abend hatten diese Ehrung aber auch sieben andere Spieler verdient. Diesen Dreier haben wir als Kollektiv eingefahren“, erklärte Büring.