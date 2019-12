Vorhaben geglückt! Auf diesen Nenner lässt sich der 1:0 (1:0)-Erfolg von Westfalia Kinderhaus beim SV Mesum bringen. Die Elf von Trainer Marcel Pielage grüßt nicht nur von der Tabellenspitze, sondern kann – bei einer Partie weniger als der SVM – den Vorsprung ausbauen. Und so ganz nebenbei revanchierten sich die Fußballer aus Münsters Norden für das 0:2 vom ersten Spieltag. Für den wertvollen Auswärtsdreier sorgte Janik Bohnen (37.) schon vor der Pause.

„Es ist doch egal, ob wir jetzt oben stehen. Entscheidend ist nach dem letzten Spieltag“, war Marcel Pielage entspannt und bester Laune. Aber der Westfalia-Coach beschönigte nichts: „Im zweiten Durchgang war der SV spielbestimmend und hatte ein Unentschieden verdient. So ehrlich muss man sein.“ Allein wegen zwei sogenannter „hundertprozentigen Chancen“ der Hausherren. Allerdings stand im Westfalia-Tor mit Tim Siegemeyer ein Keeper in Topform. Zudem war die kämpferische Leistung des gesamten Teams ähnlich. Die gelbrote Karte für einen SVM-Akteur in Minute 86 erleichzterte die Schlussminuten.

Westfalia: Siegemeyer – Winter, Gogoll, Niehues, Hollenhorst, Liebert (52. Venikh – Rensing, Schöneberg – Schwarzer (46. Liszka), Behrens (88. Göbel), Bohnen (90.+2 Schlatt)