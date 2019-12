Vor dem Spiel hätte Janek Kuhlmann ein Remis ohne Umschweife akzeptiert. Nach den 90 Minuten und dem 2:2 (0:0) von Wacker Mecklenbeck gegen den FSV Gütersloh II war die Freude beim Trainer des Frauen-Westfalenligisten eher verhalten. Kein Wunder, denn seine Elf führte nach Treffern von Britta Stein (60.) und Pia Haack (69.) mit 2:0. „Wer fünf Minuten vor dem Ende 2:0 führt, muss den Vorsprung über die Zeit bringen“, haderte Kuhlmann mit der Schlussphase. Zumal Wacker in der noch vor dem Anschlusstreffer der Gäste die Chance zum 3:0 freistehend auf dem Fuß hatte, die Schützin aber ins Abseits tappte. Und es kam schlimmer. „Wir haben in den letzten Minuten keine klaren Bälle mehr gespielt“, ärgerte sich Kuhlmann. Erst recht über die Gegentreffer per Doppelpack von Marie Schröder (85./90.).

Wacker: Claußen – Düking, Stein, Selle, Theobald (72. Schipke) – Kalthoff (70. Block), Weber – Kesse (81. Krieger), Haack, Dircks (86. Bezhaev) – Faber