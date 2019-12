Der 1. FC Gievenbeck kam gut ins Spiel, stellte das bessere Team. „Wir hätten zehnmal gewinnen müssen. Nach gelaufenen Kilometern haben wir das auf alle Fälle“, ordnete Trainer Benjamin Heeke das Geschehen ein. Am Ende stand für den Gast des Delbrücker SC aber nur ein 1:1, der somit auch im siebten Spiel in Folge ungeschlagen blieb.

Angesichts der widrigen Umstände im Vorfeld der Partie war das Unentschieden aber allemal ein Punktgewinn. Zur Vorsicht und in Ermangelung von Alternativen trainierte der FCG unter der Woche nur mit einem Verteidiger – André Strothmann . Am Tag vor dem Spiel winkte auch noch der zuvor extra geschonte Alexander Stummer ab. Michel Schrick wurde zudem ausgebremst. Als Pendant zu Strothmann eingeplant, stellte sich heraus, dass für den U-19-Abwehrspieler keine Seniorenerklärung eingeholt worden war.

Und doch verkaufte sich der FCG gut. In Minute eins und zehn Minuten später verpasste Christian Keil sogar eine frühe Führung. Die gelang später Julian Canisius (50.). Und auch beim Ausgleich durch Bastian Just (55.) wirkten die Gievenbecker mit. Ein Abschlag von Torhüter Nico Eschhaus kam nicht über die Mittellinie, erwischte seine Elf in der Vorwärtsbewegung – und Just traf Momente später zum 1:1-Endstand.

FCG: Eschhaus – Brüwer, Strothmann, Scherr, Bergmann - Geisler, Kurk – Canisius (78. Leser), Balz – Keil, Gerick (66. Seferovic)