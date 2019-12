Mit großem Vorschusslorbeer und ebenso großen Ambitionen war Albert del Hoyo im Sommer von den VfL SparkassenStars Bochum zu den WWU Baskets Münster gewechselt. Nun, keine fünf Monate später, ist diese eigentlich doch vielversprechende Liaison schon wieder vorbei. Der Pro-B-Ligist und der Katalane gehen ab sofort getrennte Wege. „Seine Rolle konnte er aus verschiedensten Gründen nicht wirklich finden, was uns dazu veranlasst hat, in aller Freundschaft den Vertrag aufzulösen“, sagt Baskets-Coach Helge Stuckenholz zur Trennung.

Dabei überzeugte der 27-Jährige in der Vorbereitung und zeigte, warum ihn Münster geholt hatte. Del Hoyo, der den Baskets in seiner Zeit beim TV Ibbenbüren und in Bochum mit seiner dynamischen und cleveren Spielweise wehgetan hatte, fand aber am Berg Fidel nie zu seiner Form. Auch weil er sich in den vergangenen Wochen immer wieder mit Blessuren herumschleppte, die lediglich Kurzeinsätze zuließen. Nun also zieht der Flügelspieler mit der Nummer 13 weiter, einen neuen Club (der noch nicht bekannt ist) hat er bereits gefunden. „Ich bin wirklich traurig, die Baskets nun zu verlassen. Ich bedanke mich für die Möglichkeit, hier sein zu dürfen. Das Trainerteam hat mich fantastisch unterstützt und mir immer neue Zuversicht gegeben. Alle hier haben an mich geglaubt. Ich habe mich vom ersten Tag an wohl im Team gefühlt“, sagt del Hoyo, der auch privat in Münster schnell Fuß gefasst und viele Freundschaften auch außerhalb des Basketball-Courts geschlossen hatte.