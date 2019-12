Hartnäckigkeit zahlt sich aus – DFB-Premiere in Münster

Wer Georg von Coelln und seinen Futsal-Enthusiasmus kennt, weiß, dass er eines sein kann: hartnäckig. Mit Fug und Recht gilt er in Deutschland als Pionier der offiziellen Hallenfußball-Variante der Fifa, schon im Männerbereich trieb er über Jahre, ja fast Jahrzehnte, die Entwicklung mit voran – bis zur Gründung einer Nationalmannschaft und einer Bundesliga, die 2021 ihre Premiere feiern soll. Zu einer solchen kommt es auch am Samstag (18 Uhr) in der Uni-Halle am Horstmarer Landweg, wenn erstmals eine deutsche Nationalmannschaft der Studentinnen in offizieller Mission dem sprungreduzierten Ball hinterherjagt. Dank eben der Hartnäckigkeit von Georg von Coelln.

„Seit Jahren versuchen wir, im deutschen Frauen-Futsal etwas zu bewegen. Da haben wir natürlich auch mal Dämpfer bekommen. Aber nun trägt die lange Überzeugungsarbeit Früchte. Es ist großartig, dass wir den nächsten Schritt gehen dürfen, um ein nationales Team aufzubauen, das wir stetig an das Top-Niveau heranführen wollen“, sagt von Coelln, der als Teammanager der deutschen Auswahl fungiert.

Als Präsident des Regionalligisten UFC Münster ist er ein Teil der Mannschaft, in der eine Menge Münster steckt. Das Duo Eike Wessels und Julian Offermann betreut die Truppe, Moritz Auth kümmert sich als Coach um die Torhüterinnen Kathrin Klimas und Katharina Rozmiarek. Zudem kommen mit Kira Lücke, Laura Rieping, Wencke Grütter, Thea Fullenkamp, Maren Schulte, Dana Gerhardt und Joana Beckers sieben Feldspielerinnen des UFC.

Mit fünf weiteren Akteurinnen beginnt für sie die Mission Länderspiel-Debüt am Freitag mit einem dreitägigen Lehrgang, der der Auftakt der Vorbereitung auf die Studierenden-WM in Posen ist. Für die Teilnahme an den Titelkämpfen vom 19. bis 26. Juli 2020 gab der DFB jüngst Grünes Licht. Der Dachverband beteiligt sich finanziell auch an der vom Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband ausgerichteten Maßnahme in Münster. Für von Coelln ein gutes Zeichen, fehlte ihm vor der Studenten-WM 2018 noch die Starterlaubnis aus Frankfurt. „Für die Entwicklung des Frauen-Futsals bei uns ist das enorm wichtig“, erklärt der Münsteraner.

Wo Deutschland im internationalen Vergleich steht, wird sich schon direkt bei der Premiere gegen die Ukraine zeigen. Die Ergebnisse der Vereinsmannschaft UFC, der die Uni Münster dreimal bei Uni-Europameisterschaften zum Vizetitel geführt hat und zudem einmal Dritter wurde, sind vielversprechend. „Ich denke, dass wir international schon auf einem guten Level sind. Wir haben uns direkt zum Start bewusst einen erstklassigen Gegner ausgesucht“, sagt von Coelln, der vor der Klasse der Osteuropäerinnen Respekt hat. „Sie gehören hinter Spanien, Portugal und Russland zur europäischen Spitze.“

Die Uni-Auswahl der Ukraine bringt mit Iuliia Forsiuk, Kseniaa Hrytsenko und Anna Shulha drei Nationalspielerinnen mit, die im Februar bei der Uefa-Futsal-EM mit der Nationalmannschaft ihres Landes Vierte wurden. „Das zeigt, was für eine Herausforderung auf uns wartet“, meint von Coelln.

Auf die Chance, sich zu beweisen, mussten die deutschen Futsal-Frauen lange warten. Nun dürfen sie ran – vor allem dank von Coellns Hartnäckigkeit.