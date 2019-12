Schlüter hat nach der Karriere umgesattelt

Ein ehemaliger Radprofi, der die Welt bereiste und klug genug war, die richtige Ausfahrt zu nehmen, steht in einer Verkaufshalle inmitten von nagelneuen Fahrrädern. Jean Mitja Schlüter trifft man heute in einem wahren Leezen-Paradies. Was also mutmaßlich zusammengehört, das sportliche Ass und dieser Betrieb, musste erst einmal zusammenfinden. Mitentscheidend dafür war die Mutter.

Erst durch ihre Aufmerksamkeit nämlich fand der in Gievenbeck heimische Ur-Münsteraner Schlüter, jetzt 33 Jahre alt, 2016 den Weg zum Job in Altenberge. Beim weithin bekannten Familienunternehmen AT Zweirad. Schlüter, der als Leiter Einzelhandel an entscheidender Stelle wirkt, sagt: „Ich kann wirklich sagen, dass ich jetzt so lebe und arbeite, wie ich mir das immer vorgestellt habe.“

Umwege nahm er in Kauf und wechselte vom Schlaun-Gymnasium auf die Von-Gallitzin-Realschule, büffelte sich später auf der Hansaschule zum Fachabitur. In Bielefeld wurde er zum BWL-Studenten – zum rasenden solchen, denn da war er bereits als Rennradsportler unterwegs.

Angefangen hat die große Leidenschaft, nachdem ihn ein Freund infizierte mit diesem kraftraubenden Ausdauersport, dessen Aufgaben ohne taktische Raffinesse nicht zu lösen sind.

„Populär bei uns war damals Jan Ullrich, ganz klar“, sagt Schlüter rückblickend auf den so erfolgreichen „Ulle“ aus Rostock, der Geschichte schrieb mit dem Tour-Sieg 1997 und dem Olympia-Erfolg drei Jahre später. Längst weiß man vom jähen Absturz des Ex-Idols, der 2006 in Skandale verwickelt war und den Tour-Start verboten bekam. Jahre später, 2012, wurde Ullrich des Dopings vom Internationalen Sportgerichtshof CAS für schuldig befunden. Seine Enttarnung schob eine Sportart erst einmal ins Abseits.

Weder Schlüter noch tausende andere Youngsters ahnten das in ihrer Zeit. Er lernte beim RSV Münster und beim Telekom-Post SV. Er hatte Trainer wie Werner „Bubi“ Giebken. Strenge Routiniers, die wussten, worauf es ankommt. „Giebken hat mich ein Stück weit geformt. Insgesamt als Menschen. Ich habe gelernt, was Disziplin bedeutet und was man mit Ehrgeiz erreichen kann“, sagt Schlüter dankbar.

Einer seiner zuverlässigen Mitstreiter unterwegs war Linus Gerdemann , Münsters neben Fabian Wegmann bekanntester Profi der jüngeren Zeit. „Er hat mich gepuscht. Der war ein absoluter Profi, mir und anderen immer ein Stück voraus. Der kümmerte sich an 365 Tagen im Jahr um den Sport. Ich habe es immer sehr geschätzt, mit solchen Menschen zu tun zu haben.“

Gerdemann lotste den 1,92 Meter langen Kumpel zu einer Berliner Mannschaft, „Team Akud Arnolds Sicherheit“. 2008 hatte Schlüter im „Team Milram“, einem deutschen Profi-Rennstall, Erfolge – als Dritter der deutschen Straßenmeisterschaft in der U-23-Klasse. „Da waren die großen Zeiten schon vorbei.“ Das Studium stellte er voran, war für UPS in Hannover Vertriebsleiter Deutschland Nord für Privatkunden. Stress pur, er nahm eine Auszeit – ehe es ihn nach Altenberge verschlug. Endlich wieder Räder. Den Weg zur Arbeit von Gievenbeck in den Nachbarort absolvierte er am liebsten auf einem Rad. Mit Zusatzpower aus dem Akku.