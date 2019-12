Preußen-Talente chancenlos in Gladbach

Münster -

Viel zu holen war für die U 17 von Preußen Münster zum Jahresfinale nicht. Am Niederrhein waren die Adler den Fohlen in allen Belangen unterlegen, vor allem in der Anfangsphase ließen sie sich geradezu überrennen. Das 3:0 für die Gastgeber war schon das passende Resultat.