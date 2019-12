Zweifel an einer Vertragsverlängerung für Marcel Pielage gaben zumindest die sportlichen Aspekte nicht im geringsten. Immerhin übernahm der 37-Jährige die Fußballer von Westfalia Kinderhaus im Sommer 2017 und führte sie dann geradewegs von Bezirks- in die Landesliga , dort umgehend auf Rang zwei, scheiterte um Haaresbreite in der Aufstiegsrelegation und ist mit seinem Team nun schon wieder Spitzenreiter. Also machte der Club Nägel mit Köpfen und verlängerte mit dem Chefcoach um eine weitere Saison. Gut möglich, dass es dann in der Westfalenliga weitergeht, der Vorsprung auf den SV Mesum beträgt zwei Zähler bei einem Spiel weniger. Pielage versteht es bestens, einen Kader mit Zusammenhalt zu gestalten, anstatt sich auf individuelle Qualität und gute wirtschaftliche Möglichkeiten zu verlassen.