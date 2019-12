Wenn ein Trainer keine Auszeit nehmen und nicht einmal seine Startformation wechseln musste, muss seine Mannschaft eine Menge richtig gemacht haben. Genau dies taten die Volleyballer des TSC Gievenbeck bei ihrem Jahresabschluss: Mit 3:0 (25:11, 25:16, 25:14) deklassierten sie den ART Düsseldorf und distanzierten damit die auf dem ersten Abstiegsplatz stehenden Rheinländer auf nun sieben Punkte. „Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals ohne Auszeit und Wechsel ausgekommen bin. Das war sehr solide“, erklärte Trainer Axel Büring . Anfangs wehrte sich der Gastgeber, der in Münster das Hinspiel 3:1 gewonnen hatte, noch. Doch als die ersten langen Ballwechsel in der Mehrzahl an den TSC gingen, hatten „wir Düsseldorf den Schneid abgekauft“ (Büring). Zuspieler Moritz Lembeck, Libero Konstantin Holtstiege und Co. zogen ihren Streifen durch, spätestens Mitte des zweiten Satzes war „die Körpersprache beim Gegner weg“.