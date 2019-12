Seit eineinhalb Jahren spielt Kathrin Pels nur noch für die zweite Mannschaft von Wacker Mecklenbeck in der Bezirksliga. Die frühere Tormaschine der Erstvertretung lässt es auch dort regelmäßig krachen und führt mit ziemlich sagenhaften 38 Treffern (exakt die Hälfte ihres Teams) nach der Hinserie die Torschützenliste an. Kurz vor der Winterpause bekam sie aufgrund der Personalnot im Offensivbereich dann noch mal einen Aufritt in ihrer alten Mannschaft, zur Pause wurde sie für die angeschlagene Pia Haack eingewechselt. Und prompt traf sie wieder. Es war wahrlich kein unwichtiges Tor, es war die Führung im Westfalenpokal-Viertelfinale gegen Arminia Ibbenbüren . Am Ende stand es 3:0 (0:0), Luisa Faber legte noch einen Doppelpack in der Schlussphase nach.

Vor der Pause war die Partie der beiden Westfalenliga-Rivalen recht ausgeglichen, ein leichtes optisches Übergewicht hatte Wacker. Die beste Chance besaß Britta Stein für die Gastgeber, als sie die Latte traf (33.). Nach dem Wechsel mischte sich dann Pels ein. Erst traf sie aus halblinker Position nach einem langen Ball von Tessa Schipke, den Sarah Zinn in ihren Lauf verlängerte (55.), dann scheiterte sie am Pfosten (72.), schließlich bereitete sie das dritte Tor, einen Faber-Kopfball, per Flanke vor (89.). „Sie hat für mehr Zug zum Tor gesorgt“, sagte Trainer Janek Kuhlmann. „Wir haben hinten nichts anbrennen lassen und waren vorne geduldig.“ Auch Kristin Dircks hatte Pech mit einem Lattenschuss (63.), ehe Faber mit einem Schuss ins lange Eck alles klar machte (85.).Wacker:Claußen – Düking (88. Selle), Stein, Schipke, Bezhaev – Zinn, Weber – Dircks (89. Duffe), Haack (46. Pels), Kesse – Faber