Lebenszeichen der Preußen vor dem 1860-Spiel

Beim Blick auf die Tabelle nach dem letzten Spieltag der Hinrunde wurde deutlich, wie wichtig der Sieg des SC Preußen Münster war. Das waren drei Pluspunkte mit fetter Zusatzbedeutung für den Fußball-Drittligisten, denn im Tabellenkeller ist nun wieder richtig Bewegung, der SCP hat ein Lebenszeichen gesendet.

Vorbereitung auf 1860

Münster gewann mit 2:0 gegen Magdeburg, Chemnitz und Schlusslicht Jena siegten auch. Vor allem Viktoria Köln, Bayern München II und der FSV Zwickau geraten wieder ins Visier der Preußen und der anderen Teams auf den Abstiegsrängen. Wenn am Samstag das Fußballjahr ausklingt, dann hat der SCP vermutlich die nächste Chance, verlorenes Terrain gutzumachen – dann gegen 1860 München . Gelingt ein Sieg über die „Löwen“, dann zieht man auch 1860 tiefer mit rein in das Gewurschtel in der realen Abstiegszone.

Nach zwei trainingsfreien Tagen waren die Preußenspieler am Montag beim Laktattest an der Universität in Münster gefordert, der Termin war schon länger festgelegt. Die Laufbahnanalyse wird zusätzlichen Aufschluss über die Leistungsfähigkeit der Spieler geben. Wenn es so kommt, dass ein neuer Coach zeitnah präsentiert wird, ist das wichtiges zusätzliches Material für die Trainingssteuerung.

Aber bis zur Partie gegen 1860 München wird Arne Barez die Verantwortung tragen, es ist sein dritter Auftrag im Advent, und nur zu gerne würde sich der 41 Jahre alte Fußballlehrer mit einem Sieg verabschieden. Er bewegte sich in Extremen, das 1:3 in Meppen war fürchterlich, das 2:0 über Magdeburg habe „die Brust gelöst“. Aber was dieser Erfolg nun wert ist, dieses Ende der 14-teiligen Serie der Sieglosigkeit, das, so Barez, „wird die Woche erst noch zeigen.“

Erfolg nicht überbewerten

In der Analyse stellte der Trainer fest, dass es auch gegen Magdeburg „Phasen der Verunsicherung“ gegeben habe. Womit er auch zum Ausdruck bringt, dass niemand den Erfolg überbewerten wird. Es gibt noch einiges zu tun. Am Dienstag beginnt die Trainingsfron dann richtig.

Zum einen hofft der SCP, dass am Samstag die Zuschauerzahl noch einmal über die 6000er-Marke springt. Bislang kamen 61 975 Besucher zu den zehn Heimpartien. Mit durchschnittlich 6198 Besuchern je Partie ist der SCP damit auf Rang elf in der Zuschauertabelle zu finden. Spitzenreiter ist der MSV Duisburg mit 13 937 Besuchern im Schnitt, Letzter die SG Sonnenhof Großaspach (2607).

Einzelkritik: Preußen Münster - 1. FC Magdeburg 1/15 Foto: Jürgen Peperhowe

Max Schulze Niehues: 3,0 Spielte zu Null, das war wichtig. Auch für den Kopf. Musste sich eigentlich nie wirklich auszeichnen, weil die Magdeburger Offensive blass blieb. Hatte Glück beim Lattentreffer von Sören Bertram in der 53. Minute. Das, was auf seinen Kasten kam, fischte er weg. Foto: Jürgen Peperhowe

Ole Kittner: 2,5 Der Fels in der Brandung. Kittner räumte hinten alles ab. Meist mit seinem eisenharten Schädel. So auch kurz vor Schluss, als er in höchster Not gegen Manfred Osei Kwadwo klärte. Foto: Jürgen Peperhowe

Simon Scherder: 3,5 Solide Leistung. Hatte im Abwehrzentrum an der Seite von Ole Kittner soweit alles im Griff. In Minute 60 leistete er sich einen Querschläger, den Osei Kwadwo aufnahm. Einziger Aussetzer, klärte in der 89. Minute stark vor dem einschussbereiten Anthony Roczen. Foto: Jürgen Peperhowe

Alexander Rossipal: 4,0 Cooler Typ, kickte wie Ole Kittner in kurzen Ärmeln bei drei Grad. Spielte sich aber nicht so richtig warm. Nach 45 Minuten war Schluss, Okan Erdogan ersetzte den Defensivspieler. Da ist Luft nach oben. Foto: Jürgen Peperhowe

Julian Schauerte: 3,0 Preußens Kapitän war wieder ein Vorbild an Einsatz, gab keinen Ball verloren. Bissig in den Zweikämpfen. Schaltete sich immer wieder in den Angriff ein und suchte mit seinen Flanken seine Nebenleute. Ohne durchschlagenden Erfolg. Foto: Jürgen Peperhowe

Fridolin Wagner: 3,0 Spielte auf der geliebten Sechs, war immer anspielbar und ging auch dorthin, wo es wehtut. Nach 87 Minuten hatte er einen Aussetzer, als er Sören Bertram unnötigerweise am Trikot zupfte. Das zweite Gelb war das Ende seines Arbeitstages. Foto: Jürgen Peperhowe

Nico Brandenburger: 2,5 Stark, was er am und mit dem Ball macht. Er gehörte gegen Magdeburg zu den besten Preußen, holte sich die Bälle immer wieder aus der eigenen Hälfte und spielte mit Köpfchen. Beim 1:0 durch Dadashov steckte er fein durch. Auch die ein und andere Kombination trug seine Handschrift. Foto: Jürgen Peperhowe

Philipp Hoffmann: 3,0 Hatte sichtlich Spaß auf dem Feld, setzte auf der linken Seite immer wieder zu seinen Sturmläufen an. Schnell ist er, nur an Effektivität ließ er es an der ein oder anderen Stelle vermissen. Foto: Jürgen Peperhowe

Seref Özcan: 4,0 Der Wirbelwind ließ seine Klasse zu selten aufblitzen. Dribbelte sich immer wieder fest. Versuchte trotzdem über die rechte Flanke zu kommen. Mit mäßigem Erfolg. Foto: Jürgen Peperhowe

Rufat Dadashov: 2,5 Musste in den vergangenen Wochen mit viel Kritik leben. Sein Treffer in der 36. Minute wirkte für ihn wie eine Befreiung. Auch die Rote Karte gegen Jürgen Gjasula hatte der Nationalspieler Aserbaidschans zu verantworten. Dieser Auftritt und das sechste Saisontor sollten ihm neues Selbstvertrauen geben. Foto: Jürgen Peperhowe

Heinz Mörschel: 2,5 Bei Standards immer ein Aktivposten. Seinen herrlichen Freistoß nach 18 Minuten fischte Magdeburgs Tormann Morten Behrens noch aus dem Giebel. Beim 2:0 setzte er vehement nach und zauberte das Leder mit Auge ins Tor. Ganz feines Ding. Foto: Jürgen Peperhowe

Okan Erdogan: 3,0 Durfte schon nach 46 Minuten für Alexander Rossipal rein. Machte seine Sache wie in den vergangenen Spielen ordentlich und leitete einige Angriffe mit ein. Foto: Jürgen Peperhowe

Kevin Rodrigues Pires: Ohne Note Wurde in der 72. Minute für den flinken Philipp Hoffmann eingewechselt. Brachte etwas Ruhe ins Spiel. Foto: Jürgen Peperhowe

Luca Schnellbacher: 3,5 Kam nach 60 Minuten für den glücklosen Seref Özcan. Technisch versiert, ohne den großen Durchbruch. Foto: Jürgen Peperhowe

Wichtiger als alles andere ist aber ein Sieg über 1860 München. Im April gelang der einzige Erfolg in insgesamt fünf Punktspiel-Vergleichen.

Dadashovs rätselhaftes Jubeln

Rufat Dadashov war im Stadion an der Grünwalder Straße zur Stelle. Dadashov ist mit acht Scorerpunkten (sechs Tore) erfolgreichster Angreifer beim SCP – feierte aber seine letzten beiden Tore mit Gesten, die gewisse Rätsel hinterließen. Einmal imitierte er in Meppen mit den Händen Geplappere, beim Tor gegen Magdeburg steckte er sich die Finger in die Ohren.

Nach der Partie wollte er keinen Aufschluss darüber geben, was damit gemeint war. Sportchef Malte Metzelder sagte dazu später in aller Gelassenheit: „Die Situation zerrt an allen. Auch bei Rufat hat sich was angestaut, vielleicht fühlt er sich auch manchmal ungerecht behandelt. Er wollte mit dem Torjubel wohl nur zeigen, dass er sich auf das Wesentliche konzentrieren will.“ Das wäre das Toreschießen, und das klappt aktuell doch wieder besser beim Nationalspieler von Aserbaidschan.