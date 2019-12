Im letzten Heimspiel des Jahres organisiert der USC auch diesmal wieder eine Spendenaktion. Bei einer großen Tombola gibt es 100 Sachpreise zu gewinnen, der Erlös daraus sowie aus dem Verkauf der von den USC-Spielerinnen in der Backstube Krimp­hove gebackenen Plätzchen geht zu gleichen Teilen an die Krebsberatungsstelle Münster im Tumor-Netzwerk im Münsterland und an das Hospiz Lebenshaus in Handorf.