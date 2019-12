Erst eine Dressur, dann die Mannschaftskür und zwei Tage später das entscheidende Springen – richtig, dies ist der Ablauf des Wettkampfes um die Wanderstandarte der Stadt Münster, kurz wie liebevoll Bauernolympiade genannt. 14 Mannschaften haben diesmal für den traditionsreichen Wettbewerb genannt, für Oliver Schulze Brüning eine gute Zahl. „Das ist die Idealvorstellung. So können in der Kür sieben Mannschaften vor der Pause und sieben danach in das Viereck gehen“, sagt der Turnierchef des K+K-Cup (8. bis 12. Januar), in dessen Rahmen die Bauernolympiade ausgetragen wird.

Am zweiten Donnerstag des neuen Jahres werden die Herzen der Reiter und Zuschauer in der am Abend ganz sicher erneut ausverkauften Halle wieder höher schlagen, wenn mit der Kür der unbestrittene Höhepunkt des Standarten-Wettbewerbs stattfindet. Der RV Appelhülsen hat, wie die Auslosung am Dienstagabend ergab, die undankbare Aufgabe, als Erster in die Halle einzureiten. Titelverteidiger RV Nienberge-Schonebeck, der im vergangenen Januar fünfmal die Traumnote 10,0 erhalten hatte, folgt als fünfte Equipe direkt hinter dem RV Albachten. Der im Vorjahr entthronte Rekordchampion RV Gustav Rau Westbevern will als drittes Team nach der Pause seinen Angriff auf den 37. Titel untermauern.

Die Startfolge: