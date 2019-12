Als vierte Starterin und damit zu früher Stunde musste Ingrid Klimke (RV St. Georg Münster) ins Viereck, doch aufmerksam und wach zeigten sich die Reitmeisterin und ihr Hengst Franziskus beim Frankfurter Festhallenturnier im Grand Prix auch schon um 8.27 Uhr. Mit einer tollen Runde verdiente sich das Duo 74,913 Prozent, es war die zweitbeste Wertung der Prüfung. Dabei hatte Elke Ebert, Richterin bei H, Klimke sogar vor Isabell Werth gesehen, die bei Abschiedsvorstellung ihres 18 Jahre alten Don Johnson auf 75,870 Prozent kam.

Nicht in Gala-Form war im Grand Prix Helen Langehanenberg mit Annabelle. Im Sattel ihrer Stute, die vor zwei Wochen in der Weltcup-Kür mit Bestwert (78,150 Prozent) Vierte war, reichte es angesichts von 69,609 Prozent nur zu Rang zwölf. Einen Platz besser war ihr Ergebnis in der Einlaufprüfung zum Finale des Nürnberger Burgpokals, einer Serie für sieben- bis neunjährige Dressurpferde. Mit Vayron kam sie beim Sieg von Isabel Freese (Norwegen) mit Total Hope (77,610) auf 70,220 Prozent.

Klimke setzte sich derweil noch mal in der Einlaufprüfung zum Finale des Louisdor-Preises für acht- bis zehnjährige Pferde in Szene. Mit Bluetooth wurde die 51-Jährige Vierte, 72,279 Prozent gab’s von den Richtern.