Der 1. FC Gievenbeck und Westfalia Kinderhaus wurden zum Auftakt des LEG-Cups ihrer Favoritenstellung gerecht. Beim SC Nienberge sicherte sich der Westfalenligist aus Gievenbeck den Gruppensieg in der einen, Titelverteidiger Westfalia Kinderhaus den in der anderen Gruppe. Für beide Mannschaften dürfte der Eröffnungstag an der Feldstiege noch als Warmlaufen unterm Hallendach gewertet werden, so richtig ernst dürfte es für die beiden Turnierfavoriten wohl erst in den Zwischenrunden am Sonntag werden.

Zumal sich die Teams in noch nicht durch ein Nadelöhr in Runde zwei zwängen mussten, sondern vergleichsweise bequem durch das Scheunentor marschieren durften. Drei Mannschaften durften in jeder Gruppe das Ticket für die Zwischenrunde am Sonntag buchen, nur je zwei mussten sich schon am ersten Tag wieder verabschieden. Für die Veranstalter aus Nienberge natürlich besonders wichtig, dass neben dem reibungslosen Ablauf des Turniergeschehens am Ende des ersten Tages auch die Platzherren weiter am Ball bleiben. Der SC Nienberge belegte nach Niederlagen gegen Kinderhaus und Preußen Lengerich immerhin Rang drei in seiner Gruppe.

Am zweiten Vorrundentag werden nun die Handlungsreisenden in Sachen Fußball erwartet: Borussia Münster, Wacker Mecklenbeck und der BSV Roxel waren am Freitag noch im Einsatz beim Ausber-Cup in Everswinkel und steigen am Samstag zwar nicht ausgeruht, aber dafür schon warmgespielt beim Nienberger Turnierreigen ein.