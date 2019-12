Platz zwei am Freitag im Grand Prix. Und am Samstag im Special? Richtig, auch Platz zwei. Ingrid Klimke und Franziskus ist beim Frankfurter Festhallenturnier ein richtig guter zweiter Auftritt geglückt. Mit 76,128 Prozent ging das Paar aus dem Viereck, einzig Benjamin Werndl mit Famoso lag mit 76,617 Prozent knapp vor der Münsteranerin und dem Holkenbrink-Hengst. Es war nicht nur die Bestätigung des Freitagsergebnisses, sondern einmal mehr der Beweis, dass Franziskus über die Jahre zu einem Pferd internationaler Klasse gereift ist.

Ein wenig verbessert zeigte sich im Special Helen Langehanenberg . War sie mit Annabelle im Grand Prix noch Zwölfte geworden, reihte sich die 37-Jährige im Special mit ihrer Stute auf dem siebten Rang ein – mit 69,085 Prozent.

Zufrieden durfte Langehanenberg mit ihrem Ritt im Finale des Nürnberger Burg-Pokals sein. In der Serie für sieben- bis neunjährige Pferde präsentierte Vayron den Richtern wie Zuschauern sein Vermögen, mit 73,415 Prozent landete der achtjährige Hengst beim Sieg von Isabel Freese mit Total Hope (79,220 Prozent) auf dem sechsten Rang. „Helen hat uns eine reiterliche Meisterleistung auf allerhöchstem Niveau gezeigt. die Trabverstärkung großartig, tolle Wechsel, toll gerade gerichtet in den starken Tempi, wunderbares Rückwärtsrichten. Ein Pferd mit ganz ganz großer internationaler Perspektive“, lobte Kommentator Christoph Hess.

Nicht nach Plan lief es dagegen für Klimke im Finale des Louisdor-Preises für acht- bis zehn jährige Pferde. Im Sattel von Bluetooth, mit dem sie die Station in Elmlohe Ende August gewonnen hatte, wurde die Reitmeisterin des RV St. Georg Münster mit 68,180 Prozent Zehnte im zwölf Teilnehmer starken Finale.

Deutlich besser lief es für Philipp Schulze Topphoff im Parcours, besonders in der Youngster-Tour mit Clemens de la Lande. Die erste Qualifikation entschied der U-21-Europameister des RV Roxel mit dem siebenjährigen Wallach für sich, es folgten ein dritter Platz in der zweiten Quali sowie Rang vier im Finale, in dem Denis Lynch mit International Popcorn siegte. Dazu lieferte Schulze Topphoff mit Concordess in einem Weltranglistenspringen mit Platz fünf ein weiteres Top-Ergebnis ab.