Um eins hielt der Bulli vor seiner Haustür in Köln. Die Nacht von Samstag auf Sonntag war kurz für das Fliegengewicht Salah Ibrahim (bis 52 Kilogramm). Nach der Niederlage zum Auftakt der Olympia-Qualifikation in Kienbaum gegen Hamza Touba, 2016 bei den Spielen in Rio de Janeiro dabei, kehrte er denn doch noch mit einem Sieg heim. Den Fight gegen den Ukrainer Nazar Kurotchyn werteten die Kampfrichter mit 5:0 für den Boxer des BC Münster 23 . Ein kleiner Trost. Und Stimmungsaufheller, in Tokio vielleicht doch auf der Platte zu stehen.

Touba, der ebenfalls gegen Kurotchyn gewann, fliegt nun im März 2020 zur Europa-Qualifikation nach London. Sollte er sich unter die besten acht mischen, hätte er das Olympia-Ticket sicher. Wenn nicht, könnte Ibrahim im Mai bei der globalen Quali in Paris nachrücken und sich in den Kader boxen. Abwarten. „Ich schreibe die Teilnahme nicht ab“, sagt der 21-Jährige. Auf der internationalen Bühne will er sich 2020 weiter empfehlen. Im Januar und Februar sind Lehrgänge mit der Nationalmannschaft geplant.

Derweil musste Darius Lassotta vom Boxzentrum gegen Nelvie Tiafack (Colonia 06) eine 0:5-Niederlage hinnehmen.