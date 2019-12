Titelverteidiger: Der SC Preußen Münster macht das Dutzend voll

Kurz vor dem Jahreswechsel bebt es stets in Berg Fidel, aber auch in der verlässlichen Wiederholung richtet dies keinen Schaden an. Es handelt sich „nur“ um den stark frequentierten Finaltag der Stadtmeisterschaft von Münster, die zum 43. Mal ihre Ausnahmestellung in Sachen Hallenfußball dokumentierten. Und mit dem SC Preußen Münster II spät am Abend den nächsten Titelträger fanden. Der Favorit aus der Oberliga schlug Landesligist Westfalia Kinderhaus mit 4:2. Und kam mit herzlich wenigen Kaderspielern klar.

Die ominlöse Nummer 91

Turnierspiel Nummer 91 sah einen Dauerbrenner und einen erst zum zweiten Mal ins Endspiel gerückten Club im Duell. Die bisher elfmal siegreichen Preußen und die Westfalia, die es 1987 zum ersten und bisher letzten Mal in die Entscheidung geschafft hatte – und noch mit einem Christian Welling gegen Wacker Mecklenbeck 3:4 verloren.

Kaum war das jeden Aktiven und jeden Zusehenden aufputschende Einlaufen beendet, legten die Kicker im Fünf gegen Fünf los. Kinderhaus setzte direkt auf Finn Liebert als fliegenden Torwart. Bezwungen wurde aber ganz fix René Steinke, der echte Tormann, von Marius Lackmann, einem der wenigen Defensivspieler im reduzierten Preußen-Kader. Trainer Daniel Feldkamp musste zuvor Nils Burchardt (erkrankt) und Kürsat Özmen streichen. Sieben Feldspieler hielten durch.

3617 Zuschauer waren zum Finaltag in die Halle Berg Fidel gekommen.

Im Finale standen sich SC Preußen Münster 2 und Westfalia Kinderhaus gegenüber. Wie im Vorjahr sicherte sich die zweite Mannschaft des SC Preußen Münster den Titel.

Mit 4:2 bezwangen die Adlerträger die Kinderhauser, die sich im Turnier gut präsentiert haben.

Insgesamt verfolgten über 11.000 Fans die Spiele der Hallenfußball-Stadtmeisterschaften 2019.

Der neue & alte Stadtmeister: SC Preußen Münster 2

Auszeichnungen erhielten (v.l.): Fabian Kerellaj (SCP - bester Torschütze), Daniel Neuhaus (BSV Roxel - bester Torhüter) und Eike Thiemann (UFC Münster - bester Spieler).

Wache Preußen

Lackmann hatte Lust bekommen und nahm zum 2:0 aus Entfernung Maß. Die kalten Duschen musste Kinderhaus verkraften. Janik Bohnen zeigte einen feinen Trick, dann foulten die Preußen und gerieten in Unterzahl. Lackmann bekam von Spielleiter Paul Dost die zwei Minuten, ausgerechnet. Auch SCP-Keeper Lukas Schell holte einen Gegner von den Beinen. Corvin Behrens und die Westfalia-Kollegen suchten in Überzahl die Lücken, fanden aber keine. Gut strukturiert hielten sich die Adler schadlos. Liebert feuerte mehrmals scharf, aber solche Aktionen mussten auch schon her, um diese disziplinierten Preußen ins Schwitzen zu bringen.

Die Zeit lief für die Oberliga-Mannen. Dann nahm sich Rui Petro Guimares ein Herz. Weitschusstreffer. Sein zehntes Turniertor sorgte für neue Spannung. Liebert visierte das Torgestänge an. Fabian Kerellaj traf traumhaft zum 3:1 mit Turniertreffer Nummer elf. Mike Liszka verkürzte, nur Sekunden waren noch zu spielen. Die Preußen hatten mit dem 4:2 von Kerellaj das letzte Wort. Der lange von Patellasehnenschmerzen gequälte Techniker wurde bester Toremacher. „Ich bin wieder fit und spiele eben für mein Leben gerne Fußball“, sagte er.

Beide Trainer zufrieden

Sein Coach Feldkamp, bereits im Vorjahr für den Triumph mitverantwortlich, lobte die Disziplin der Seinen. „Nach Ali Ibraims Verletzung mussten sechs Feldspieler durchhalten. Diese Jungs zu coachen, macht mir einfach nur Spaß!“ Den hatte Marcel Pielage, der Westfalia-Trainer auch. „Das war super für unsere junge Truppe. Das Finale zu erreichen, ist unser Erfolg.“