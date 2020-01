Der TuS Hiltrup hat wie erwartet mit Cheftrainer Christian Hebbeler und dessen Stab um Assistent Kay Göttsch verlängert. Die Vereinbarung gilt für die Saison 2020/21. Der 34-Jährige war im Sommer zum Osttor gekommen und hat die Mannschaft in einer extrem ausgeglichenen Westfalenliga dank eines starken Schlussspurts auf Platz eins geführt. Der Aufstieg in die Oberliga scheint realistisch, wenn Konstanz Einzug hält. „Es macht zurzeit Spaß auf die Tabelle zu schauen. Wir haben uns mit allen schnell geeinigt“, sagt der Sportliche Leiter Raul Prieto. Der TuS verstärkt sich zudem zur Rückserie mit Bastian Gaube vom Landesligisten Hövelhofer SV verstärkt. Der 25-Jährige studiert seit dem vergangenen Jahr in Münster und trainiert bereits seit einigen Monaten am Osttor. Er ist im Mittelfeld flexibel einsetzbar und hat gute Eindrücke hinterlassen.