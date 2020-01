WWU Baskets fahren mit offener Rechnung nach Sandersdorf

sind nur zwei Punkte, die die WWU Baskets Münster nach 15 Spieltagen und vor dem Wiedersehen am Sonntag in Sandersdorf (16 Uhr) in der 2. Bundesliga Pro B von den BSW Sixers trennen. Oder anders formuliert: ein Sieg. Doch geht es nach Münsters Trainer Philipp Kappenstein , sind die Rollen klar verteilt. „Die Sixers waren die Mannschaft der Hinrunde und stellen ein absolutes Top-Team. Wir sind in der Underdog-Rolle, das wird für uns eine echte Herausforderung.“

Dieser aber stellen sich die Baskets mit neuem Selbstvertrauen, der höchste Erfolg in der eigenen Pro-B-Historie (85:59 gegen Schlusslicht Stahnsdorf) macht auch bei der realistischen Einschätzung Mut für die Aufgabe beim Tabellendritten. „Wir haben am vergangenen Sonntag in allen Bereichen zugelegt und sind auf dem Weg. Ich bin gespannt, wie wir gegen eine so gute Mannschaft aussehen werden“, erklärt der Coach, der „die dritte gute Trainingswoche hintereinander“ sah. „Wir sind ein Stück weitergekommen in unserer Entwicklung.“

Um bei den Sixers zu bestehen, wird Münster auf hohem Level agieren müssen. Der zuletzt verletzte Ferdinand Zylka, beim 88:78 in der Halle Berg Fidel mit 36 Punkten der Matchwinner, wird ebenso wieder im Team sein wie Justin Smith. Mit „den beiden besten Aufbauspielern der Liga“, Marko Krstanovic und Luka Petkovic, sowie dem beim Kooperationspartner Mitteldeutscher BC in der Bundesliga eingesetzten Center Anthony Okao ist der Gastgeber bestens besetzt und stellt das offensivstärkste Team der Pro B. „Wir müssen sie mit unserer variablen Defensive aus der Komfortzone bringen und ihr schnelles Spiel unterbinden. Dazu ist es nötig, dass wir unsere Anzahl an Turnovern reduzieren“, sagt Kappenstein und schiebt mit dem Wissen, die beste Verteidigung der Liga zu haben, hinterher: „Auch die Sixers sind verwundbar.“