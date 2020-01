„Sind die so nervös? Also bei unserer Mannschaft fehlen vier Spielerinnen der ersten Sieben. Da wundere ich mich schon, warum sich Kinderhaus so schwer tut.“ Die Einschätzung des Handballbosses der SG Bösperde hatte am Samstagabend zumindest eine Viertelstunde Bestand, als sich das ersatzgeschwächte Team aus dem Mendener Stadtteil erstaunlich wacker gegen den Favoriten aus Münsters Stadtteil schlug. Aber als die Frauen von Westfalia Kinerhaus ihr gesamtes Repertoire an Schritt- und Fangfehlern oder Lustwürfen sowie weiteren technischen Mängeln vorgeführt hatten, besannen sie sich dann doch auf die positiven Dinge. Als da sind: stabile Abwehr und durchdachter Angriff. Am Ende stand ein 27:19 (14:10)-Erfolg über die SG Bösperde, womit der Platz im oberen Tabellendrittel gefestigt wurde.

„Natürlich war das nicht unser bestes Spiel. Aber wir haben mit acht Toren Unterschied gewonnen, konnten ebenfalls nicht in bester Besetzung antreten und haben zwei wichtige Punkte geholt. Alles gut.“ Für Trainer Florian Ostendorf stand nach dem Abpfiff eine detaillierte Analyse nicht unbedingt auf der To-do-Liste, denn „auch solche Spiele gibt es, und die muss man erst mal gewinnen“. Also abhaken und sich darüber freuen, dass die Mannschaft sich mehr und mehr oben festbeißt. Und: Wo gibt es denn sowas, dass man sich für einen Sieg entschuldigen muss?

Dennoch: Es herrschte gebremster Schaum im Westfalia-Lager bei der Freude darüber, dass sich der Tabellenzweite für die Hinrundenniederlage eindrucksvoll revanchiert hatte. Denn auch die Spielerinnen wussten genau, dass nur einige wenige von ihnen einen guten Tag erwischt hatten. Torhüterin Ruth Heselhaus machte ihre Sache sehr ordentlich, Esther Schwarz zeigte sich ausgesprochen torhungrig, Chiara Bolze war im Angriff überragend. Alle anderen können mehr, das haben sie schon öfter bewiesen. Und das werden sie in dieser Spielzeit garantiert noch vorführen.Tore:Schwarz (8/3), Bolze (7), Lumme (3), Klapdor, Ludusan (je 2), Ruschhaupt, Engelhardt, Glage, Volkmar und Enders (je 1)