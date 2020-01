So war der 50. Ball des Sports

Zum Jubiläum waren sie alle da, feierten und ließen sich feiern, ehrten und wurden geehrt, tanzten, redeten, hatten sich schickgemacht: Der 50. Ball des Sports in der Halle Münsterland zeigte am Samstagabend die ausnahmslos schöne Seite des münsterischen Sports oder, um es mit Oberbürgermeister Markus Lewe auszudrücken: „Heute feiern die Spitzensportler der Stadt ihre zweite Siegerehrung.“ Natürlich standen die Leistungen der Spitzenathleten im Mittelpunkt, aber nicht nur.

Auszeichnungen für die besten Athleten

Die neue Sportamtsleiterin Kerstin Dewaldt stellte die 169 erfolgreichsten Athleten des Jahres 2019 vor, die anschließend von OB Markus Lewe ausgezeichnet wurden. Bundestags- (Sybille Benning) und Landtagsabgeordnete (Josefine Paul) sowie die kommunale Polit-Prominenz und Gerwin Reinink aus der Düsseldorfer Staatskanzlei: Sie alle erwiesen dem münsterischen Sport ihre Reverenz, wobei SSB-Vorsitzender Michael Schmitz gerne den Ball aufnahm, angesichts der bevorstehenden Kommunalwahl seinerseits politisch wurde und auf die demokratischen Grundwerte des Kommunalparlaments hinwies: „Wir arbeiten sehr gerne und erfolgreich mit den Parteien und Fraktionen im Rat zusammen. Es gibt einen Sportausschuss ohne die AFD. Und wir sollten dafür sorgen, dass es auch so bleibt“, richtete Schmitz seinen Appell an die rund 1400 Ball-Gäste in der nahezu vollen Halle.

Sport für Demokratie, Toleranz und Respekt

Applaus gab‘s für die Begrüßungsworte des engagierten SSB-Vorsitzenden, ebenso wie für Filmemacher Daniel Lewandowski (GW Amelsbüren) für seinen emotionalen Spot zum und über den münsterischen Sport: Für Demokratie, Toleranz und Respekt – gegen Hass. Beifall-Stakkato ernteten auch die von Moderator Matthias Bongard eloquent-lässig vorgestellten Show-Acts: Die fünf jungen Damen der Light-Crew begeisterten mit einer famosen Licht-Choreografie, Martin Münster erstaunte mit seiner spektakulären Modellflugzeug-Show und die Sumo Boys (Sandro Beißwenger und Tom Schlagmüller (Stuttgart/Ravensburg) mit einer humorvollen Trampolindarbietung.

Der Rest war Feiern, Tanzen, Ausgelassenheit. Bis in den frühen Morgen. Die letzten gingen gegen 2.45 Uhr. Da hatten auch die Tanzband Seven Beats und DJ Sawy. ihre letzten Akkorde gespielt. Eine wahrlich tolle Nacht.

Ausgezeichnetes ehrenamtliches Engagement Ganz ausgezeichnet: Für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement im Sport zeichnete SSB-Vorsitzender Michael Schmitz (v. l.) Jürgen Sieme (LSF Münster), Jochen Temme (ehemaliger Vorsitzender des SSB), Michael Schmidt (Vorstand, Trainer Ausbildungsleiter der DLRG), Volker Zeidler (SV Münster 91, Präsident von 1998 bis 2014), Christa Friemel (SSB-Vorstand), Bruno Münster (Sport- und Naturfreunde, Sportabzeichenprüfer), und Horst Hagemann (Schiedsrichter und seit 2014 im Kreisvorstand des FLVW) mit dem „Friedensreiterpreis“ aus. Die DLRG-Gruppe Münster erhielt zudem den Sportehrenpreis. ...