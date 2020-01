Was lange währt, findet nun eine Lösung. Der VfL Wolbeck hat die Trainerfrage für die Saison 2020/21 mit dem aktuellen Coach beantwortet und setzt auf Verlängerung. Alois Fetsch geht im Sommer in seine fünfte Spielzeit. Es wird aber auch seine letzte beim Fußball-Bezirksligisten sein. Ab Juli 2021 führt Florian Quabeck Regie.

„Dieser Weg ist für alle der beste. Diesen Eindruck haben wir nach Rücksprache mit vielen Spielern gewonnen“, sagt der Sportliche Leiter Lars Anfang. „Florian soll eine neue Ära einleiten.“ Es wird ein Übergang mit langem Anlauf. In der kommenden Saison soll der 29-Jährige mehr Verantwortung und Aufgaben bekommen, erst recht in der Rückrunde.

Fetsch selbst hält sich offen, ob er dem VfL hinterher erhalten bleibt oder andernorts einsteigt. „Wenn ein interessantes Angebot kommt – warum nicht? Stand heute brauche ich keine Pause. Es ist aber auch noch Zeit.“ Seine Arbeit am Brandhoveweg möchte er „im Mittelfeld oder oberen Drittel“ beenden. „Wir haben bisher in dreieinhalb Jahren alles umgesetzt, was geplant war, haben viele Wolbecker zurückgeholt und aktuell den besten Kader, seit ich hier bin.“

Und der für 2020/21 soll nun geplant werden. Mit ­Dominik Zeuch, der aus der U 19 des SC Münster 08 ­zurückkehrt, steht die erste Verstärkung fest. Weitere „externe Zugänge“, so Anfang, sollen für die Offensive gefunden werden.