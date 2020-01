Dreiszis verlängert bei Westfalia Kinderhaus

Es ist wie im richtigen Leben. In der Familie hält man zusammen, setzt auf Kontinuität. So auch in der münsterischen Handball-Gemeinde. In Sachen Trainer hält die an Bewährtem fest. Den Anfang hat Sebastian Dreiszis gemacht, der bei Westfalia Kinderhaus verlängert hat. Sein Pendant bei den Frauen in Münsters Norden, Florian Ostendorf , wird ebenso folgen wie An­dreas Helftewes beim SC Münster 08. Das aktuell an den Regler agierende Trio setzte seine Arbeit fort.

Sebastian Dreiszis und Westfalia haben am Donnerstagabend Nägel mit Köpfen gemacht. „Ich gehe nicht weg“, verkündete der Coach nach seiner Zusage für das fünfte Jahr. Zwar hatte er sich mit dem TSV Ladbergen getroffen, lose Gespräche geführt. Aber keine, die ihn zum Umdenken anregten. Darüber waren die Westfalia-Verantwortlichen informiert. Auch, dass sie erster Ansprechpartner blieben. „Die Rahmenbedingungen in Kinderhaus sind einfach gut für mich“, liefert der 38 Jahre junge Coach das überzeugende Argument für die Fortsetzung.

Die wird es auch für Helftewes und Nullacht geben. Schon im zweiten Teil seiner ersten Saison bei den Handballern vom Kanal stellt er bereits die Weichen für die zweite Amtszeit, plant die Vorbereitung. „Ich gehe davon aus, dass es weitergeht. Es wird nicht gegen mich gearbeitet, und Gegenteiliges gehört habe ich auch nicht“, wartet er nur noch auf eine Zusage. Die ist tatsächlich und nicht unerwartet nur noch Formsache – und kommt wortwörtlich von einem Familienmitglied. Denn Schwester Iris ist schließlich Obfrau und Abteilungsleiterin bei Nullacht – und somit seine Chefin. Im Beruf ebenfalls (Kranken-)Schwester hat sie das Mittel für erfolgreichen Handball längst gefunden, wählt die entsprechende Dosis. „Wir machen auf jeden Fall mit ihm weiter. Das weiß er eigentlich auch. Direkt habe ich es ihm nur noch nicht gesagt“, wartet sie noch auf den geeigneten Moment. Denn der 56-jährige Bruder steckt im Endspurt zu seiner B-Lizenz. In 14 Tagen wird es amtlich gemacht. Aus Überzeugung. „Ich bin schon positiv überrascht. Neuer Trainer, neue Mannschaft – und beide sind gleich durchgestartet“, sagt die Chefin.

Alternativen hat derweil Florian Ostendorf abgeklopft. „Aber nur locker und aus Interesse“, sagt der 34-Jährige zu seinem lockeren Austausch mit interessierten Clubs. Den Markt zu sondieren, gehört einfach dazu. Doch auch er geht davon aus, dass es in Kinderhaus nach dreieinhalb Jahren weitergeht. „Wir sind erfolgreich und mit Freude bei der Sache. Es gibt noch Ziele“, so Ostendorf, ehe er ergänzt: „Es gibt noch keinen Stand, aber natürlich Kontakt. Im Februar wird der und die Gespräche intensiver.“ Auch hier steht einer Verlängerung nichts im Weg. Weshalb für den Coach auch die Gegenwart im Vordergrund steht: „Ich konzentriere mich aktuell auf die nächsten zwei oder drei Spiele. Die gilt es, vernünftig zu bestreiten.“

In der münsterischen Handball-Familie stehen die Zeichen eben auf Harmonie.