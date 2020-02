Je größer desto besser, getreu dieser Maxime hat der deutsche Ruderverband seine Riemenspezialisten in den vergangenen Jahren mehr oder weniger erfolgreich durch die internationalen Konkurrenzen geschickt. Achter first hieß und heißt die Devise, nach dem Großboot wurden die nächstbesten Spezialisten im Vierer verstaut, ehe es in Zweier schon fast zu einer Art Resteverwertung kam – allerdings mit den Resten der Besten in einer der weltweit führenden Rudernationen.

Am Samstag besetzten die Bundestrainer im portugiesischen Trainingslager nun vier Tage nach dem Großboot auch Vierer und Zweier für die olympsche Saison – und warteten mit einem kleinen Paradigmenwechsel aus. So heißt es also nicht, dass Felix Brummel vom RV Münster und Partner Nico Merget nach dem Sprung in den Achter nun auch den Vierer verpasst haben. Die beiden hatten sich in allen vorhergehenden Tests mit den Achterkandidaten auf Augenhöhe bewegt und in den Zweiertests immer auf den Plätzen eins bis drei gelegen. Sie werden nun in Luzern Seite an Seite im Zweier das finale Ausscheidungsrennen um die letzten beiden Startplätze in Tokio fahren. „Wir haben einen Zweier mit ebenfalls realistischen Chancen auf die Olympia-Qualifikation“, begründe Bundestrainer Uwe Bender seine Entscheidung.