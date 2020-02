„ Westfalia Kinderhaus ist einfach nicht zu schlagen!“ Der Schlachtruf der Westfalia aus Kinderhaus, der am Samstagabend in Coesfeld von den Rängen hallte, bewahrheitete sich ein weiteres Mal. Nach einer nahezu perfekten zweiten Halbzeit sicherten sich die Verbandsligistinnen aus Kinderhaus die alleinige Tabellenführung. Am Ende stand es im Münsterland-Derby gegen den zweiplatzierten DJK Coesfeld 30:24 für die Damen des SC Westfalia Kinderhaus.

Auftakt auf Augenhöhe

Der Gast durfte sich an diesem Spieltag schon fast heimisch fühlen. Viele Anhänger hatten sich auf den Weg nach Coesfeld gemacht, um das Spitzenspiel der Verbandsliga live zu verfolgen und die Ihren zu unterstützen. Sie mussten ihr Kommen nicht bereuen, im Gegenteil. Die Mannschaften schenkten sich wenig und mussten sich in die Partie hineinbeißen. Coesfeld versuchte das Tempo vorzugeben, doch die Westfalia hatte stets die richtige Antwort parat. „Die erste Halbzeit war super eng. Wir haben richtig gut verteidigt, waren von Beginn an präsent und hatten die ideale Körpersprache,“ ordnete Kinderhaus-Trainer Florian Ostendorf die ersten 30 Minuten des Spiels ein. Dreh- und Angelpunkt war Anna Klapdor, die gut antizipierte und das Spiel immer wieder schnell machte. Nach 21 Minuten stand es 9:9, doch die Tendenz ging Richtung Kinderhaus. Kurz vor der Pause belohnten die Kinderhauser Damen ihr gutes Spiel und gingen in Führung. Mit einem 15:214-Vorsprunggingen die Gäste in die Pause.

Schwarz und Bolze machen Dampf

Der psychologische Vorteil lag nun bei Kinderhaus, doch der zweite Abschnitt begann mit Fehlern auf beiden Seiten. Ungenaue Pässe führten zu Umschaltmöglichkeiten, die nicht genutzt wurden. Dann war es Esther Schwarz, die auf 16:14 erhöhte und damit den Startschuss für ein Tor-Feuerwerk der Kinderhauserinnen markierte. Chiara Bolze netzte fast im Alleingang unaufhaltsam ein und schraubte den Spielstand auf 23:18 hoch. Die Weichen waren auf Sieg gestellt und auch Ostendorf gab nach dem Spiel zu: „Wenn wir einmal vorne weg gehen, entwickeln wir eine Selbstverständlichkeit und spielen das souverän runter.“

Mit der lautstarken Unterstützung der Fans wurden die letzten zehn Minuten zu einer Machtdemonstration, die mit einem Sechs-Tore-Vorsprung endete. Ein 30:24 in Coesfeld riecht doch stark nach Aufstieg oder Florian Ostendorf? „Davon wollen wir jetzt nichts wissen. Heute haben wir das Derby gewonnen und die Mädels haben ihre Top-Leistung belohnt.“ Ob die Kinderhauser Damen doch noch zu schlagen sind, werden die letzten sieben Spiele zeigen. Sollte sich der Schlachtruf der Kinderhauserinnen jedoch auch in den nächsten Wochen bewahrheiten, darf weiter vom Aufstieg geträumt werden.