Kurz vor dem närrischen Finale sucht Lars Kuckherm das Weite. Am Mittwoch ging es im Flieger nach Treviso, im BHR Treviso Hotel steht das Euro Masters im Poolbillard auf dem Programm. Na gut, Karneval gibt es in dieser Herberge auch irgendwie, ein 30-Prozent-Rabatt soll Gäste locken. Für Kuckherm ist das einerlei, er hat nur Augen für die 16 Kugeln. Der Münsteraner, der für den BC Oberhausen aktiv ist, will beim Preisgeldturnier Ranglistenpunkte sammeln.

Treviso ist nur ein Zwischenschritt für ihn, im April will er zunächst seinen IHK-Wirtschaftsfachwirt erfolgreich ablegen. Dann bleiben drei Wochen Zeit, sich intensiv aus die Europameisterschaft in der Star Arena Tampere (Finnland) vorzubereiten. Die EM findet vom 8. bis 19. Mai statt. Denn dafür hat sich der zweifache Deutsche Meister qualifiziert. Und eigentlich hat er auch die WM in Doha Ende des Jahres im Blick. Dafür muss er nun auch bei internationalen Turnieren liefern.

„Es läuft“, sagte er gut gelaunt, kurz bevor das Flugzeug am Mittwoch gen Italien abhob. Gemeint sind auch seine sportlichen Leistungen. Am Wochenende schob er sich mit seiner Club-Mannschaft BC Oberhausen auf den ersten Platz in der Bundesliga, der Sieg über den bisherigen Spitzenreiter St. Augustin (6:2) war Gold wert, er blieb in beiden Partien unbesiegt.

Innerhalb der Bundesliga-Einzelwertung steht Kuckherm aktuell auf Rang zwei, 16 Partien hat er gewonnen, nur vier verloren. Einzig Ex-Weltmeister Joshua Filler (PBC St. Augustin) liegt noch vor ihm. Gemeinsam mit Filler, dem mehrfachen Weltmeister Thorsten Hohmann, der in Fulda geboren wurde und als Profi in Florida lebt, sowie Ralf Sonquet (BSV Dachau) wird Kuckherm dann auch in Tampere starten. Der Münsteraner ist in allen vier Einzel-Disziplinen am Start und kann zudem auch mit der Mannschaft auf Edelmetall hoffen. Keine schlechten Aussichten.

„Chancen sind da“, erklärt er. Allerdings sind die großen Teilnehmerfelder und die hohe Leistungsdichte das Problem. Ausrutscher darf sich Kuckherm nicht erlauben, er muss in Top-Form sein, um ganz vorne mitspielen zu können. Die Teilnehmerfelder umfassen dabei in der Regel 128 Akteure, anfangs wird im sogenannten Doppel-K.o gespielt, ab der Runde der letzten 64 Spieler bedeutet jede Niederlage auch das Turnier-Aus in einer Kategorie. Kuckherm: „Für mich wird es natürlich schwierig werden, gegen die vielen Profis zu bestehen.“ Er meint damit weniger seine individuelle Qualität als vielmehr die Herausforderung, in einem langen Wettkampf stetig auf echtem Top-Niveau zu agieren.

Allerdings hat der Deutschen Meister im 9-Ball und 10-Ball seine Qualitäten eindrucksvoll Ende des vergangenen Jahres gezeigt. Fast schon im Vorbeigehen gewann er die German Tour, eine Rangliste aus den deutschen Turnieren des Jahres. Nun also Treviso, hier will der gerade 27 Jahre alt gewordene Kuckherm sich von seiner besten Seite zeigen.