Bergmann wird Sportlicher Leiter beim USC Münster

Ex-Profi Ralph Bergmann wird neuer Sportlicher Leiter beim Bundesligisten USC Münster . Der 49-Jährige, derzeit noch als Landes- und Bundesstützpunkttrainer Beach beim Westdeutschen Volleyball-Verband tätig, tritt die im Verein neu geschaffene hauptamtliche Stelle zum 15. April an.

Präsident Martin Gesigora zeigt sich sehr zufrieden mit der Personalie: „Nachdem wir nun lange schon wissen, dass Axel Büring diese Aufgabe nicht mehr weiter übernehmen kann, weil er aus Münster fortzieht, konnten wir uns über einen Nachfolger in Ruhe Gedanken machen“, so Gesigora. „Im Laufe dieses Prozesses wurde uns klar, dass wir diese für den Verein so wichtige Aufgabe nicht länger im Ehrenamt abbilden können“, erklärt er. „Mit Ralph Bergmann haben wir nun einen absoluten Experten und Kenner der Volleyballszene gefunden. Er wird den Verein in vielen Bereichen ein ganzes Stück weiter nach vorne bringen, da bin ich mir absolut sicher.“

Zu den Aufgaben des 2,06 Meter großen Ex-Nationalspielers gehört zum einen die Weiterentwicklung des Bundesliga-Teams auf Augenhöhe mit Cheftrainer Teun Buijs und den beiden Co-Trainern Lisa Thomsen und Marvin Mallach. Außerdem natürlich die intensive Beobachtung des Spielerinnenmarktes. Darüber hinaus soll der Diplom-Trainer die Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Übungsleiter und Jugend-Coaches beim USC sicherstellen und den Stab in diesem Bereich ausbauen. In Abstimmung mit Jugendvorstand Ute Zahlten soll Bergmann zudem den Jugendbereich strategisch und konzeptionell zukunftsfähig ausrichten. Als hauptamtlicher Sportlicher Leiter berichtet er künftig direkt dem Vorstand und seinem Präsidenten.

Neben Gesigora war auch sein Vorstandskollege Prof. Bernd Strauß frühzeitig in die Gespräche eingebunden. Sie überzeugten ihn schließlich. „Die beiden haben mir in den Gesprächen schnell klar gemacht, dass das eine tolle Chance für mich ist“, so Bergmann. „Nachdem ich nun 35 Jahre lang fast jeden Tag in der Sporthalle war, ist das neue Aufgabenfeld für mich eine sehr interessante und spannende Herausforderung“, so der 49-Jährige. „Ich bin super neugierig und gespannt. Gleichzeitig bin ich aber absolut davon überzeugt, dass ich das gut machen werde.“

WVV-Präsident Hubert Martens sagt: „Der Westdeutsche Volleyball-Verband verliert mit Ralph einen guten und geschätzten Trainer mit bundesweiter Anerkennung. Ich kann aber nachvollziehen, dass er nach sieben Jahren engagierten Einsatzes für den Verband eine neue Herausforderung gesucht hat, und freue mich, dass er weiterhin um den Bundesstützpunkt in Münster aktiv bleibt.“ WVV-Sportdirektor Wolfgang Schütz betont: „Ralph hat seine Kündigungsabsicht von Anfang an offen und ehrlich kommuniziert. Wir freuen uns für ihn, dass er diese Chance bekommt und wünschen ihm viel Erfolg. Ganz aus den Augen verlieren wir uns ja auch nicht, denn die Kooperation um den Bundesstützpunkt zwischen dem USC und dem WVV soll schließlich in Zukunft weiter optimiert werden.“