Obwohl dem TuS Hiltrup zwei Führungen im Top-Spiel beim SV Rödinghausen II nicht zum Sieg reichten, war niemand frustriert. „Eine richtig gute Partie, super anzuschauen“, sagte Trainer Christian Hebbeler nach dem 2:2 (1:1). „Mit etwas Glück oder Cleverness wäre ein Sieg drin gewesen. Aber für das Remis muss sich keiner schämen.“

Der Start war etwas holprig, ehe Christoph Blest per Seitfallzieher die erste Chance hatte (23.). Er bereitete mit einem Pass in die Tiefe dann das 1:0 durch Steffen Menke vor (40.), jedoch antwortete Martin Aciz direkt mit dem 1:1, das die Münsteraner durch die Mitte kassierten (42.).

Nach dem Wechsel waren Montasar Hammami (51.) und Luca de Angelis (53.) schon ganz nah dran am 2:1, es musste jedoch ein Elfmeter herhalten, nachdem Nils Johannknecht gefoult wurde (58.). Gelassen verwandelte de Angelis. Danach folgte die Phase, in der die Hiltruper den Sack hätten zumachen können. Blesz (62.) und Johannknecht (64.) ließen beste Gelegenheiten aus. So kam Ramin Elahi nach einer Ecke am langen Pfosten zum Schuss, der Ball schlug mit Hilfe von Latte und Pfosten im Knick ein (66.).TuS: Böcker – Mladenovic, Maßmann, Leeneman, Schulte – Kleine-Wilke (84. Gaube) – Menke, Blesz – Johannknecht (75. Krieger), de Angelis, Hammami (85. Fromme)

