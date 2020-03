Es gab Zeiten, da war der Crosslauf bei den Leichtathleten nicht mehr als eine Perle in der Reihe von Lauf-Veranstaltungen in der Zwischen-Saison von Hallen- und Freiluftwettkämpfen. Von den Trainern zwar hoch geschätzt, von den Athleten aber arg vernachlässigt. Diese Tendenz ist obsolet – die Deutschen Meisterschaften in Sindelfingen boten eine Reihe von hochkarätigen Teilnehmern auf, die Top-Vereine meldeten auch ihre Top-Athleten. Für die starke Riege der LG Brillux Münster war die DM in Sindelfingen ebenfalls ein Highlight. Chef-Trainer Jörg Riethues sprach von einem „Höhepunkt zum Abschluss des harten Grundlagentrainings“ für die bevorstehende Sommersaison. Und als solchen nahmen die Münsteraner die Titelkämpfe auch wahr. Die Ergebnisse ließen zudem aufhorchen: Drei Titel und eine Bronzemedaille sprangen für die LG-Athleten bei den Meisterschaften unter erschwerten Bedingungen heraus. Der Parcours im Freibadgelände Sindelfingen war nach den Regenfällen zuletzt nicht mehr nur „stark profiliert“, wie Riet­hues vorhersagte, das Gelände war schon nach dem ersten Wettbewerb über 1,1 Kilometer schlichtweg umgepflügt und schlammig.

Am besten aus Sicht der LG Brillux kam Klara Koppe (kl. Foto) in der U 23 damit klar: Die junge Athletin absolvierte die 5,5 Kilometer- in 21:39 Minuten, gewann ihre Altersklasse und wurde in der Frauenklasse Dritte: Zwei Medaillen – Gold und Bronze – waren der Lohn.

Der U-18-Athlet Silas Zahlten lief über 4,4 Kilometer in 15:49 Minuten als Vierter ins Ziel. Finn Ponick kam in 16:25 Minuten als Zehnter, Sören Buffi in 16:33 Minuten als 14. an. Damit gewannen die drei die Goldmedaille in der Teamwertung. Das gelang auch der U-20-Mannschaft über 6,6 Kilometer, in der Marco Sietmann das Team mit einem starken sechsten Rang in 24:14 Minuten angeführt hatte. Dahinter machten Oskar Enseling in 24:26 Minuten auf Rang neun und Jean Benoît Merté in 24:58 Minuten auf Rang 14 den Sieg perfekt. Die weiteren beiden U-20-Läufer Felix Becker und Paul Schultz liefen in 27:35 und 28:10 Minuten auf die Plätze 41 und 45. Die weibliche U 18 landete in 1:01:56 Stunden mit Leonie Kruse (19:24 Minuten), Jil-Marie Flieger (20:34 Minuten) und Mariam Ibrahim (21:58 Minuten) auf dem fünften Rang.

Tom Thiemann war Schnellster der LG im Männer-Rennen als 45. in 15:56 Minuten. Justin Lukas lief auf Rang 60 (16:17 Minuten), Jari Bender auf Platz 50 (16:05 Minuten) ins Ziel. Jens Kassebeer lief in 18:05 Minuten auf Rang 80.